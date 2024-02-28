Türk vatandaşlarının AB'ye iltica başvuruları yüzde 82 arttı

Türk vatandaşlarının AB’ye iltica başvuruları 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 82 oranında arttı. Kabul edilenlerin oranı ise yüzde 23'e geriledi.

Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA), 2023 yılında Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvurularının bir önceki yıla göre yüzde 82 oranında arttığına, başvurularının kabul edilme oranının ise yüzde 23'e gerilediğine dikkat çekti.

EUAA, AB'ye geçen yıl yapılan iltica başvurularına ilişkin analizini bugün yayımladı.

Analizde paylaşılan verilere göre Suriyeliler ve Afganlar'dan sonra AB ülkelerine en çok Türk vatandaşları iltica başvurusunda bulundu.

Analizde AB ülkelerine 2023'te 1 milyon 140 bin iltica başvurusunun yapıldığına, bunun 2022 yılındaki başvurulara kıyasla yüzde 18'lik bir artışa tekabül ettiğine dikkat çekildi.

İsrail-Hamas savaşının ardından sığınma başvurusunda bulunan Filistinlilerin sayısının da yaklaşık 11 bin 600 ile rekor seviyeye yükseldiği, bunun 2022 yılına kıyasla üçte ikilik bir artışı yansıttığı kaydedildi.

Türkiye'den iltica başvurularında büyük artış

EUAA, AB'ye iltica başvurusu trendlerinde değişimler yaşandığına vurgu yaparken, bunda Türk vatandaşlarının başvurularındaki artışın rol oynadığına işaret etti.

Yazıda 2023 yılının son üç ayında Türk vatandaşlarının AB ülkelerine iltica başvurularında artışın başladığı, bu başvuruların yüzde 82'lik bir artışla 101 bine ulaştığı kaydedildi.

AB ülkelerine Suriyeliler ve Afgan’lardan sonra en çok Türk vatandaşları iltica başvurusunda bulunuyor. Fotoğraf: picture-alliance/dpa/D.Naupold

Türk vatandaşlarının en çok iltica başvurusunda bulunduğu ülke Almanya oldu. 61 bin 599 Türk vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğu Almanya'yı, 12 bin 373 başvuruyla Fransa, 7 bin 743 başvuruyla Avusturya izledi.

Başvuruların kabulünde dikkat çeken gerileme

EUAA'nın paylaştığı verilerde dikkat çeken bir diğer nokta da, Türk vatandaşlarının iltica başvurularının kabulünde yaşanan gerileme oldu.

Analizde AB'ye geçen yıl yapılan iltica başvurularının kabul edilme oranının yüzde 43'e yükseldiği, Türk vatandaşlarının başvurularının kabul edilme oranının ise yüzde 23'e gerilediği belirtildi.

Ayrıca 2019 yılında Türk vatandaşlarının iltica başvurularının kabul edilme oranının yüzde 53 olduğu, bunu izleyen yıllarda ise bu oranın gerilemeye başladığına işaret edildi.

Mülteci krizinden sonra en büyük artış

Bu arada 2023 yılında yapılan 334 bin başvuru ile AB'de en çok iltica başvurusunda bulunlan ülke Almanya oldu. Bunu sırayla 167 bin başvuruyla Fransa, 162 bin başvuruyla İspanya, 136 bin başvuruyla da İtalya izledi.

AB'ye 2023'teki iltica başvurularındaki artışın, 2015-2016 mülteci krizinden bu yana en büyük artış olduğu ve bu verilerin Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde göç tartışmalarını daha da alevlendirebileceği belirtiliyor.

DW/ DA, EC

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