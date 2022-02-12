 Türk turizminde maliyet endişesi | Türkiye | DW | 14.02.2022

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Türkiye

Türk turizminde maliyet endişesi

Reuters'in haberine göre, Türkiye için yapılan yaz tatili rezervasyonları pandemi öncesindeki döneme yaklaştı. Ancak enflasyonun maliyetleri artırması branş yetkililerinde endişeye neden oluyor.

Türkei Touristen am Strand von Antalya

Mayıs ayında başlayacak yaz sezonu yaklaşırken Türkiye tatilleri için yapılan erken rezervasyonlarda da artış yaşandı.

Reuters'e konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, erken rezervasyonların hızlı bir artış gösterdiğini belirterek, "Özellikle İngiltere'den yüksek bir talep var. Neredeyse 2019 seviyesinde" dedi. Diğer Avrupa ülkeleri, Rusya ve Orta Asya'dan da talebin yükselmesini beklediklerini söyleyen Bülbüloğlu, "Almanya, Belçika, Hollanda ve İskandinavya pazarlarından da iyi sinyaller alıyoruz. Türkiye, ziyaretçilerin kendi para birimleri ile en hesaplı tatilleri yapabilecekleri bir destinasyon haline geldi; şimdi yabancılar için bir cennet" değerlendirmesinde bulundu.

Resmi verilere göre, Ocak ayında Antalya'ya giden yabancıların sayısı 117 bin 818'e ulaştı. Reuters'in haberinde bu sayının 2019'un aynı dönemindeki verilerle örtüştüğüne dikkat çekildi

Antalya'ya giden yabancı turistlerin sayısı Ocak ayında neredeyse pandemi öncesi seviyesine ulaştı

Antalya'ya giden yabancı turistlerin sayısı Ocak ayında neredeyse pandemi öncesi seviyesine ulaştı

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Maliyet endişesi büyüyor

Türk Lirası'nın geçen sene dolar karşısında yüzde 44 dolayında değer kaybetmesi ve "her şey dahil" opsiyonu Türkiye'yi yabancıların gözünde rakiplerine göre daha ucuz ve cazip birtatil ülkesi haline getirdi. Ancak Lira'daki değer kaybı ve yüzde 50'ye varan enflasyon branş yetkililerinde endişeye neden oluyor.

Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin Reuters'e açıklamasında, İspanya'da 200 euro dolayında olan beş yıldızlı otel odalarının bir gecelik fiyatının Türkiye'de 70 euro seviyesinde olduğunu belirtti. Bu yıl hedeflenen 34-35 milyon dolarlık turizm geliri hedefine ulaşılmasının mümkün olduğunu belirten Narin, "Ancak gelirler yeterli değil, bir de maliyet açısı var" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters'e açıklamasında Türkiye'ye tatil için gelen yabancıların sayısının 2019 seviyesine yaklaşacağını veya yüzde 10 dolayında bu seviyenin altında kalacağını belirten Narin, branş açısından ise "kâr elde etmenin" gelen turistlerin sayısından daha önemli olduğunu vurguladı.

Narin, "Maliyetlerin seyri ile ilgili ciddi sorunlarımız var. Elektrik, doğal gaz ve diğer maliyetlerde aşırı artışlarla karşı karşıyayız" dedi.

Antalya Belek'teki Innvista Otel'in Genel Müdürü Ülkay Atmaca ise fiyatları yüzde 42 artırmalarına rağmen artan maliyetleri karşılayamadıklarını söyledi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de bir ayda yüzde 60-65'e varan keskin maliyet artışlarının marjları erittiğini söyledi. Eresin, "Operatörler ile anlaşmaları imzaladık ve fiyatları belirledik. Şu anda ek maliyetleri bu fiyatlara yansıtmamız mümkün değil" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçen hafta Londra'da yatırımcılarla buluşmasında turizm sektöründeki gelirlerin bu sene 34,5 milyar dolara yükselmesini beklediklerini açıklamıştı.

Reuters/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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