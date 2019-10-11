 ″Türk topçu ateşinde iki Suriye askeri öldü″ iddiası | DÜNYA | DW | 16.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

"Türk topçu ateşinde iki Suriye askeri öldü" iddiası

Suriye’de Ayn İsa’nın doğusuna açılan Türk topçu ateşinde iki Suriye askerinin öldüğü iddia edildi. Suriye Gözlemevi olayda yaralanan askerler de olduğunu bildiriyor.

Türkei/Syrien: Ceylanpinar - Rauch über syrische Stadt Ras al-Ain (Reuters/S. Nenov)

Suriye'nin Ayn İsa kasabası yakınlarında dün gece yaşanan çatışmalarda iki Suriye askerinin Türk topçu ateşi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Alman haber ajansı dpa’nın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırdığı habere göre, gece boyunca Türkiye ve bölgedeki müttefiklerinin Ayn İsa’nın doğusundaki bölgelere yaptığı top ve havan atışları nedeniyle Suriye ordusundan en az iki asker hayatını kaybetti. Gözlemevi yaralanan Suriyeli askerler de olduğunu duyurdu.

Gözlemevi verilerine göre ayrıca bölgede Türkiye destekli muhalif gruplarla, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında süren çatışmalarda Türkiye destekli "Suriye Milli Ordusu”ndan 21, SDG’den ise en az 9 savaşçı yaşamını yitirdi.

9 Ekim’de Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Kürtler, Şam yönetimiyle anlaşmaya gitme kararı almış, bu anlaşmanın ardından Suriye ordusu ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere sevk edilmişti.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki Amerikan askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamış, bu hamle Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık olarak yorumlanmıştı.

Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı daha sonra Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırım uygulama kararı almıştı.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, dün yaptığı açıklamada Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya gelmemesini Rusya’nın sağlayacağını ifade etmiş ancak Türkiye’nin Suriye’ye kalıcı bir şekilde asker konuşlandırmaya hakkı olmadığını söylemişti.

DW/BK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Putin Erdoğan'ı Kremlin'e davet etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin‘in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün akşamki telefon görüşmesinde IŞİD tehlikesine ve Suriye askerleriyle çıkabilecek çatışmaların önlenmesi gereğine dikkat çektiğini bildirdi. (16.10.2019)  

Kremlin: Türk askeri Suriye'de kalamaz

Rusya'nın Suriye temsilcisi Lavrentyev, Türkiye'nin kalıcı olarak Suriye'ye asker konuşlandırma hakkı olmadığını söyledi. Lavrentyev, Türk askerlerinin sınırdan 5 ila 10 km ilerleyebileceğini belirtti. (15.10.2019)  

Erdoğan: Hedeflerimize ulaşana kadar devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü başlatılan “Barış Pınarı” harekatı kapsamında “bin kilometrekarelik alanın terör işgalinden kurtarıldığını” ve harekatın hedeflere ulaşana kadar süreceğini söyledi. (15.10.2019)  

Benzer içerik

FC St. Pauli - Cenk Sahin

Alman futbolunda "Barış Pınarı" krizi 11.10.2019

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından FC St. Pauli'nin futbolcusu Enver Cenk Şahin’in, Türkiye’nin Suriye harekatını desteklemesi büyük tartışma yarattı. Taraftarlar Şahin’in takımdan gönderilmesini talep ediyor.

Türkei Ankara | President Recep Tayyip Erdogan

Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı başladı 09.10.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun başlatıldığını duyurdu. Erdoğan TSK ile Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın hedefini PKK ve IŞİD olarak açıkladı.

Venezuela Reaktionen auf die US Sanktionen gegen PDVSA Geng Shuang

Çin’den Türkiye’ye harekatı durdurma çağrısı 15.10.2019

Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye, Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü askeri operasyonu durdurma ve “doğru yola geri dönme” çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Treffen Erdogan Putin in Ankara (Getty Images/AFP/P. Golovkin)

Putin Erdoğan'ı Kremlin'e davet etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin‘in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün akşamki telefon görüşmesinde IŞİD tehlikesine ve Suriye askerleriyle çıkabilecek çatışmaların önlenmesi gereğine dikkat çektiğini bildirdi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  