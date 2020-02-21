 Türk topçu ateşinde 9 Suriye askeri öldü | TÜRKİYE | DW | 25.02.2020

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TÜRKİYE

Türk topçu ateşinde 9 Suriye askeri öldü

İdlib'de dokuz Suriye askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topçu ateşi sonucunda hayatını kaybetti. Moskova çatışmaların azaltılması için Rusya ile Türkiye arasında yeniden diplomatik görüşmelerin başlayacağını duyurdu.

İdlib'deki Türk askerleri

İdlib'deki Türk askerleri

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre askerlerden dördü Neyrab kasabası, beşi ise Serakib yakınlarında hayatını kaybetti. Açıklamada Türkiye destekli silahlı grupların Neyrab'ın kontrolünü tekrar ele geçirdiği belirtildi.

Buna karşılık Suriye hükümet birliklerinin stratejik öneme sahip M4 otoyolunda ilerlemeye devam ettiği ve "geride kalan 24 saat içinde 10 mevki ve köyü kontrolü altına aldıkları" belirtildi.

  • Syrien Idlib | Kind beobachtet wie Familienmitglieder habgüter von einem LKW Laden (Getty Images/AFP/A. Watad)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Aileler çatışmalardan kaçıyor

    Suriye birlikleri, ülkenin son isyan kalesinde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki süregelen şiddeti ve insanların yerinden edilmesini Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “21'inci yüzyılın en büyük insani felaketi olarak” adlandırdı. Çocuklar ise bu felaketten en çok etkilenenler.

  • Syrien Flucht aus Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük göç hareketi

    Son üç ayda neredeyse 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, Birleşmiş Milletler sözcüsü bu sayının yüzde 80'ini kadınlar ve çocuklar oluşturduğunu söylüyor. Sadece Şubat ayında 300 bin kişi yerinden edildi. Bu durumun İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük sivil göç hareketini yarattığı belirtiliyor.

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/H. Harrat )

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Öldürücü soğuklar

    Türkiye sınırında karlar altındaki mülteci kamplarında öldürücü soğuklar ve kötü hayat koşulları yedi çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Çocuklara yardım örgütü Save The Children, ailelerin ısınabilmek için ne bulursa yaktığını belirtirken örgüt ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.

  • Türkei Grenze zu Syrien (picture-alliance/AA/C. Genco)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Operasyonlar devam ediyor

    Türk askeri birlikleri, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordularının bölgeyi ele geçirmek amacıyla operasyonlarını artırmasıyla çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeye doğru harekete geçti. 13 Türk askerinin bölgede yaşamını yitirmesinin ardından, ateşkesi sağlamak için atılan diplomatik adımlar hız kesti.

  • Syrien Flucht aus Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Varış yeri olmayan yolculuk

    Esad’ın, Halep kentine kadar uzayan stratejik önemdeki M5 karayolunu geri almak için düzenlediği saldırılar uzun zamandır planlanıyordu. Rusya’nın, Suriye güçlerine bu güzergahdaki kentlerin ele geçirilmesine yardım etmesinin ardından batı Halep’teki çatışma 43 binden fazla insanın Türkiye sınırına doğru harekete geçmesine neden oldu.

  • Syrian, Russian airstrikes kill 17 civilians in Idlib (picture-alliance/AA/I. Dervis)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Hedef gözetilmeden düzenlenen saldırılar

    Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Rupert Colville, Rusya ve Suriye ordularının kamplara, hastahanelere ve okullara yaptığı saldırıların hepsinin kaza eseri olamayacağı görüşünde. BM'nin verilerine göre bu yılın başından beri bölgede 299 kişi hayatını kaybetti ve can kayıplarının yüzde 93’üne Suriye hükümeti ve müttefiklerinin düzenlediği saldırılar yol açtı.

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Güvenlik arayışı

    BM Yüksek Komiseri Michelle Bachelet bölgede hiçbir evin artık güvende olmadığını ve kampların da çatışmalardan kaçan binlerce insan için yeterli olmadığını söyledi. Birçok kişi, başka yerlerde şansını denemek için kampları terk ediyor. Bachelet, sivillerin kaçabilmeleri için insani koridorlar oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Gidebilecekleri bir yer yok

    Türkiye’de halihazırda 3 buçuk milyon Suriyeli yaşıyor ve Türkiye, Suriye’den yeni bir göç dalgasını engellemek için sınırları kapattı. Bu durumda İdlib halkının gidebileceği bir yer yok ve kaçanların 500 bini çocuk.


genelinde çatışmaların Pazartesi günü şiddetlendiği ve bu çatışmalarda 41 Suriye askeri ile 53 cihatçının öldüğü belirtildi.

Gözlemevi'nden yapılan açıklamada Rusya'nın hava saldırılarında da Cebel el Zaviye yakınlarında beş sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Gözlemevi'nin açıklamalarıyla ilgili bir yalanlama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamda 24 Şubat tarihinde Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kansafra ve El Bara kasabalarında hava saldırısı düzenlediği iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS Rusya ve Türkiye'nin İdlib'deki çatışmaları yatıştırmak için diplomatik müzakereler başlatacağını duyurdu. Habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Bizi gerilimi azaltma bölgesini ve teröristlerin orada faal olmamasını güvence altına alan bir anlaşmaya ulaştıracağına inandığımız yeni müzakereler serisi şu anda hazırlanmaktadır" diye konuştu.

DW, Reuters, dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

 

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