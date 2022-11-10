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Fotoğraf: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Türk taksi şoförü Almanya’da ajanlıktan hüküm giydi

2 saat önce

Almanya'da Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle tutuklanan A.A., 9 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

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Almanya'nın Köln kentinde taksi şoförlüğü yapan bir Türk, Türkiye için ajanlık faaliyetleri yürütmek ve silah kanununa muhalefet gerekçesiyle Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası tecil edildi.

Sanık duruşmadaki ifadesinde, “Sadece ülkeme yardım etmek istedim. Herhangi bir sorun istemedim. Sonuçlarının farkında değildim” ifadelerini kullandı. Casusluk suçlamalarını daha önceden itiraf eden sanığın temyiz hakkını kullanmayacağı bildirildi.

Ali D., 1 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilmişti

Sanık, Gülen yapılanması mensubu olduğunu düşündüğü iki kişinin ismini, daha önce casusluktan hüküm giyen Ali D.'ye vermek, aralarından biriyle ilgili detaylı bilgi aktarmak ve Türkiye'ye istihbarat aktarımında iş birliği yapmakla suçlanıyordu. İddianamede ayrıca A.A.'nın Ali D'ye bir atış poligonunda talim için mermi sağladığı yer alıyordu. 

Ali D, 2021 yılı Eylül ayında Düsseldorf kentinde bir otel odasında düzenlenen baskınla tutuklanmış, Haziran ayında da 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ali D.'nin Düsseldorf'ta kaldığı otel odasında kurusıkı tabanca ve gerçek mermilerin yanında PKK ve Gülen yapılanması mensuplarına ait bilgiler ele geçirilmişti.

AFP/ AI, BK

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