Türk İHA filosuna Almanya katkısı

Alman şirketlerinin Türk ordusu bünyesinde insansız hava aracı (İHA) filosunun oluşturulması sürecinde Türkiye'ye 12 milyon 800 bin Euro değerinde ekipman ve teçhizat satışı yaptığı açıklandı.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in Ekonomi Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesine verilen yanıtta, Alman hükümetinin, 2009- 2018 yılları arasında Türkiye'ye askeri insansız hava aracı yapımı ve kullanımı için toplam 33 askeri techizat ihracatına onay verdiği ifade edildi. Verilen yanıtta sözkonusu satış yapılan parçaların, silahlı insansız hava araçları için mi yoksa keşif ve gözetleme amaçlı araçlar için mi kullanıldığı konusunda bilgi verilmedi.

Türk odusunun İHA filosu hakkında kesin bilgiler yok. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 8 Mayıs'ta Twitter'den yaptığı paylaşımda Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB 2 teslimatı gerçekleştirildiğini belirterek, böylece envantere giren İHA ve SİHA sayısının 107'ye çıktığını bildirmişti.

Türk basınında yer alan haberlere göre ise envantere kayıtlı İHA ve SİHA sayısı 140. 107 adet Bayraktar TB 2 ve 23 adet ANKA ve 10 adet Gözcü 1 bulunuyor.

İstanbul merkezli İHA üreticisi Baykar firmasından yapılan açıklamada, ordu ve emniyetin halihazırda 110 adet BB2 tipi IHA'yı bünyesinde bulundurduğu belirtilmişti.

Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar Akıncı adı verilen yüksek irtifa ve uzun dayanıklılığa sahip İHA üretim aşamasında. Söz konusu İHA'nın bir prototipi geçen hafta deneme uçuşu gerçekleştirdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geliştirdikleri Bayraktar Akıncı TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipinin, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testinin başarıyla tamamladığını açıklamıştı.

Türkiye İHA'ları öncelikle PKK ile mücadelede kullanıyor. Ayrıca Kuzey Irak, Suriye'nin kuzeyi ve Libya'da da İHA'lar devreye sokuluyor.

Almanya silah sevkiyatını kısmen durdurmuştu

Türkiye'nin geçen yıl Ekim ayında Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Alman hükümeti Türkiye'ye bazı kalemlerde silah ihracatını durdurmuştu. Ancak sevkiyat sınırlaması Suriye'de kullanılması muhtemel olan teçhizat ve silahları kapsıyor.

Soru önergesine verilen yanıta göre 2019 ve 2020 yılları arasında Türkiye'ye İHA yapımı ve donanımında kullanılacak silah ve ekipman sevkiyatı yapılmadı.

Sol Partili Sevim Dağdelen Türkiye'nin "Askeri İHA gücü haline gelmesinde" Alman hükümetinin de sorumluluğu olduğunu belirterek, "Başbakan Merkel ve yardımcısı Scholz Türkiye'ye silah ve silahlanma teknolojisi satışını tamamen ve kapsamlı olarak durdurulmakla mesuldürler" dedi.

dpa / TY,HT

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