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Fotoğraf: picture alliance/dpa
EğitimAvrupa

Türk gençlerden AB'de bedava bilete yoğun ilgi

1 saat önce

Avrupa'yı trenle ücret ödemeden keşfetmek isteyen gençlere yönelik AB programı büyük ilgi görüyor. Türkler programa başvurularda 21 bin kişiyle başı çekti.

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Avrupa Birliği'nin (AB) 18 yaşındaki gençlerin Birlik ülkelerinde trenle ücret ödemeden seyahat edebildikleri Erasmus+ programı DiscoverEU büyük ilgi görüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen "DiscoverEU" seyahat programı kapsamında AB ülkeleri ile aralarında Türkiye'nin de olduğu AB'ye komşu 6 ülkeden 18 yaşındaki gençler ücretsiz olarak trenle Avrupa ülkelerinde bir ay boyunca seyahat edebiliyor.

Türkiye'nin dışında programdan İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan'dan da 18 yaşındaki gençler yararlanabiliyor.

Brüksel'den Çarşamba günü yapılan açıklamada yaklaşık 145 bin başvuru arasından toplam 35 bin gence Avrupa'da trenle seyahat imkanı sunulacağı ifade edildi.

Türkiye'den 21 bin genç başvurdu

Programa Türkiye'den de ilgi büyük. Avrupa'yı keşfetmek için bu yıl 21 bin Türk genci ücretsiz bilet için başvuruda bulundu. Geçen yıl 814 Türk genci programa katılmaya hak kazanmıştı, bu yıl ise bin 467 genç katılacak. Türkiye'den başvuruların 20 bini aşkın başvuru yapılan Almanya'nın önüne geçtiği bildirildi.

Başvurularına olumlu yanıt alan gençler 15 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında tek başlarına ya da grup halinde 30 gün boyunca Avrupa'da trenlerle seyahat edebilecek.

Ayrıca seçilen katılımcılara kültürel ziyaretler, öğrenim etkinlikleri, spor faaliyetleri, yerel ulaşım, konaklama, yemek gibi alanlarda indirimlerden yararlanmalarını sağlayacak bir DiscoverEU Avrupa Gençlik Kartı da veriliyor.

AB ülkeleri ile altı komşu ülkeye yönelik olan programa katılmak isteyen 18 yaşındaki gençler kendilerine yöneltilen AB hakkında beş soruya cevap vererek seçiliyor.

Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Marija Gabriel, DiscoverEU'nun 2018 yılında başlatılmasından bu yana bir milyondan fazla gencin programa katılmak üzere başvuruda bulunduğunu söyledi. Gabriel, "Bu etkileyici rakam, gençlerimizin diğer kültürlere ve birbirleriyle bağlantı kurmaya ne kadar ilgili olduklarının bir kanıtı" diye konuştu.

Programın internet sitesinde başvuru süresinin dolduğu, bir sonraki başvuru döneminin ise sonbahar aylarında başlatılmasının planlandığı belirtildi. Programa yılda iki kez başvurmak mümkün. 

dpa,DW/BK,TY

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