 AB′den Erasmus′a 28,5 milyar euroluk kaynak | AVRUPA | DW | 25.03.2021

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AVRUPA

AB'den Erasmus'a 28,5 milyar euroluk kaynak

AB, Türkiye'nin de dahil olduğu öğrenci değişim programı Erasmus'un bütçesini 11 milyar euro artırarak 26,2 milyar euroya yükseltti. Bütçeye ek olarak 2,2 milyar euro da dış kaynaklardan aktarılacak.

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin de partner ülke olarak dahil olduğu eğitim ve öğrenci değişim programı Erasmus'a ayrılan mali kaynağı 11 milyar euro artırdı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Erasmus'un 2021-2027 dönemi bütçesinin 26 milyar 200 milyon euroya yükseltildiği bildirildi. Bütçeye ek olarak programa AB içi dış finansman araçlarından da 2,2 milyar euro aktarılacak.

Önümüzdeki yedi yıllık dönemde Erasmus'tan yaklaşık 10 milyon Avrupalının yararlanması bekleniyor. Yeni dönemde programın kapsayıcı eğitim ile yeşil ve dijital dönüşüm konularına daha güçlü bir şekilde odaklanması hedefleniyor.

On milyondan fazla öğrenci yararlandı

Erasmus programına 27 AB üyesi ülkenin yanı sıra Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye de dahil. 1987 yılında hayata geçirilen ve Türkiye'nin 2004'te katıldığı Erasmus programından şimdiye kadar 33 ülkeden toplam 10 milyonu aşkın öğrenci yararlandı.

Avrupa üniversiteleri arasında akademik değişim ve etkileşimi desteklemeyi amaçlayan Erasmus programı çerçevesinde kendi üniversitelerinde ilk yılını tamamlayan öğrencilere, 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerde yabancı bir üniversitede uluslararası deneyim elde etme olanağı sağlanıyor.

Erasmus hibesi alabilmek için halihazırda bir üniversiteye kayıtlı olup en az ilk yılını tamamlamış olmak, gidilecek üniversitenin öğrenim dilini yeterince biliyor olmak, daha önce Erasmus'a katılmamış ve benzer bir Avrupa Birliği projesinden hibe almamış olmak koşulları aranıyor.

 

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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