Türk gazetecilere soruşturma hakkında savcılıktan açıklama

Darmstadt Savcılığı, Almanya'da Sabah temsilcileri İsmail Erel ile Cemil Albay'ın evinin "kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" şüphesi ile bağlantılı olarak arandığını açıkladı.

Sabah gazetesi ve A Haber Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın bugün evlerine operasyon düzenlenmesi ve polis tarafından sorgulanmalarına ilişkin olarak soruşturmadan sorumlu Darmstadt Savcılığı ve Emniyeti'nden açıklama yapıldı.

Darmstadt Savcılığı, "kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 46 ile 51 yaşındaki gazetecilerin evlerinde arama yapıldığını duyurdu. Savcılığın verdiği bilgilere göre, aramada "veri depolama araçları ve diğer kanıt oluşturan unsurlara" el konuldu. Kriminal polis tedbirlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu iki kişinin serbest bırakıldığını açıklayan Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Savcılık Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında ise söz konusu gazeteciler hakkında "gözaltı işlemi yapılmadığını" ifade etti. "Kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" Alman Ceza Kanunu'nun 126'ıncı maddesine göre suç teşkil ediyor.

Ne olmuştu?

Sabah gazetesinin haberine göre, A Haber'in Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay Almanya'nın Frankfurt kentinde sabah saatlerinde polisin evlerine baskın düzenlemesinin ardından gözaltına alındı. Haberde, gözaltının nedeninin Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen Cevheri Güven'in şikayeti olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali gazetecilere önceden bir uyarı yapılmadan veya tebligat gönderilmeden gözaltına alındığını belirterek, bunun "medyaya yönelik inanılmaz bir durum" olduğunu söyledi.

Cevheri Güven'den açıklama

Almanya'da yaşayan Cevheri Güven, Twitter hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın kendi şikayeti üzerine başlatıldığını doğruladı. Sabah gazetesinin evinin adresini ifşa ederek "saldırganlara açıkça yol gösterdiğini" belirten Güven, "Evimin iç krokisine kadar anlatıldı ahaber’de. 2000’li yıllarda adresleri ifşa edilen ve 'fanatiklerce' öldürülen azınlık mensupları sürecinden bilinen bir yöntem bu. Her şeyin adilce sonuçlanmasını umarım" dedi.

Türkiye'den kınama mesajları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda iki gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı. Altun, "Almanya'da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak göz altına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yayınladığı mesajla gazetecilerin gözaltına alınmasını kınadı. Çelik,"Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir" ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Olayla ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, iki gazetecinin gözaltına alınmaları "Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi" olduğu belirtildi. Açıklamada, "Konuya ilişkin olarak Almanya’da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi'ne de iletilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinden gazetecilere yönelik operasyonla ilgili gecikmeksizin açıklama yapmasını talep etti. "Yetkili makamlar Sabah gazetesi çalışanlarına yönelik suçlamalar konusunda hızlı ve kapsamlı bir açıklama yapmak zorunda" diyen Birlik, "Şeffaflık, Türkiye’den gelen suçlamalara karşı en etkili araç" ifadesini kullandı.

DW/BÖ,HT

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