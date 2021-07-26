Türk Dışişleri'nden Avusturya Başbakanı'na Afgan mülteciler yanıtı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un bir gazeteye verdiği mülakatta, Afgan sığınmacılar için Türkiye'yi "daha doğru yer olarak" işaret etmesine Türkiye tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kurz'un açıklamalarını "hayretle karşıladık" sözleriyle değerlendirdi.

Alman Bild gazetesine bir mülakat veren Kurz, Afgan mülteciler açısından "komşu ülkelerin, Türkiye'nin ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerinin daha doğru yer olduğunu" söylemişti. Kurz "Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum" diye devam etmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Afganistan'a komşu bir ülke olmadığına dikkat çekerek "Bütün dünyayı etkileyen ve herkesin ortak meselesi olan düzensiz göç sorununu çözmek için ortak çabayı ve iş birliğini vurgulamak yerine, 'göçmenler buraya gelmesin, başka yere gitsin' şeklindeki tutum hem bencilce hem de kimseye faydası olmayan bir yaklaşımdır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir" yanıtını verdi.

Türkiye'nin "Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını" vurgulayan Bilgiç, "Kitlesel göç krizinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin, çözümü Türkiye'de aramak yerine, Afganistan ve komşu ülkelerle doğrudan görüşülmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzenli göçmenlerin bulundukları topluma entegrasyonu konularına kafa yormaları daha yararlı olacaktır" dedi.

Kurz aynı mülakatta hükümetinin iltica başvurusu reddedilen sığınmacıları Afganistan'a sınır dışı etme tutumunu ise sürdüreceğini ve Taliban'ın kontrolü altındaki bölgeleri genişletmesinin de buna engel olmayacağını söylemişti. Afganistan'dan gelen sığınmacıların sayısının artmasıyla şiddet suçlarının da artmasından endişe ettiğini de eklemişti.

DW/DBN, JD

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