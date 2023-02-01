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Fotoğraf: picture-alliance/imageBROKER/E. Bömsch
Hukuk ve AdaletAlmanya

Türk dönercinin vize davasında karar açıklandı

2 saat önce

Almanya'da bir döner büfesinde çalışmak için İzmir Başkonsolosluğundan vize alamayan Türk aşçının itirazı Berlin İdare Mahkemesince reddedildi.

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Almanya'da mahkeme, bir döner büfesinde aşçı olarak çalışmak için yaptığı vize başvurusu reddedilen Türk'ün açtığı davada kararını açıkladı.

Türkiye'de aşçılık öğrenimi görmüş olan davacı, Münih kentindeki bir döner büfesinde "spesiyalite aşçısı" olarak çalışmak üzere uzun süreli vize için Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğuna başvurmuş, self-servis restoranda sadece geleneksel Türk yemeklerinin sunulduğunu ve restoranın spesiyalite aşçılarına ihtiyaç duyduğunu kaydetmişti. Alman Başkonsolosluğu ise büfelerin ve ayak üstü self-servis restoranlarının spesiyalite restoranı olmadığını belirterek vize talebini reddetmişti.

Türk aşçının başvurusunu inceleyen Berlin İdare Mahkemesi, Konsolosluk'un görüşünü teyit ederek başvuruyu geri çevirdi. Mahkeme, döner büfesinin spesiyalite restoranı olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme bu noktada, işletmenin, içinde yemek servis edilen ve müşterilerin en azından yemek süresince oturabileceği alanların bulunduğu bir restoran niteliği taşımadığını vurguladı.

Davacının karara karşı temyiz için Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor. Alman Dışişleri Bakanlığı Berlin'de bulunduğu için dünyadaki Alman diplomatik temsilciliklerinin vize kararlarına karşı açılan davalarda Berlin'deki mahkemeler yetkili.

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DW/BK,TY

 

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