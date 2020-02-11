 Türk bayraklı çizimler AfD′ye özür diletti | ALMANYA | DW | 19.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Türk bayraklı çizimler AfD'ye özür diletti

Almanya'da Müslümanları ve Afrika kökenlileri aşağılayıcı boyama kitapları dağıtan sağ popülist AfD partisi özür diledi. Soruşturma başlatılan kitaplarda, elinde Türk bayrağı ve silah olan kişiler de resmedilmişti.

Staatsschutz ermittelt wegen Malbuch bei AfD-Veranstaltung (picture-alliance/dpa/A. Bischof)

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Krefeld kentinde düzenlediği bir etkinlikte dağıttığı boyama kitapları tepki çekti.

Kitaplarda, otomobillerinden ellerinde Türk bayrağı ve silahlarla dışarı sarkan kişilerin resmedildiği görüldü. Bir başka resimde burkalı kadınların da bulunduğu bir havuzda Afrikalı erkekler mayolu kadınları rahatsız ederken resmedildi.

Staatsschutz ermittelt wegen Malbuch bei AfD-Veranstaltung

Krefeld polisi, AfD'nin Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Meclis Grubu tarafından organize edilen etkinlikte dağıtılan kitaplarla ilgili nefret suçu şikayetiyle çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Önce savundu

Sayfalarının fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan kitaplar tartışmalara yol açtı. AfD'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti meclis grubu, önce kitapta "hiciv" yapıldığını belirterek çizimleri savundu ancak daha sonra "hata" olduğunu ifade ederek özür diledi.

Kitabın basılmasını ve dağıtılmasını "organizasyonel bir hata" olarak tanımlayan parti, projenin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kitapta yer alan bazı çizimlerin, "meclis grubunun görüşlerini yansıtmadığı" belirtildi.

Staatsschutz ermittelt wegen Malbuch bei AfD-Veranstaltung

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi de kitapların parasının kamu fonlarından ödenip ödenmediğinin belirlenmesi için inceleme başlattığını açıkladı.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanların yarısına göre 2030'a kadar AfD yönetime gelecek

Almanların yüzde 48'i sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gelecek on yıl içinde ülkenin eyalet hükümetlerinde ya da federal hükümette yer alacağına inanıyor. (11.02.2020)  

Alman meclisinde İslam tartışması

Almanya'da İslamcılığın yayılmasına karşı önlemler alınmasını talep eden AfD'nin önergesi mecliste tartışıldı. Önergede DİTİB ile Müslüman Kardeşler arasındaki bağlantının araştırılması isteniyor. (13.02.2020)  

MM: AfD ve Yeşiller Almanya'nın yeni kitle partileri olabilir

Annegret Kramp-Karrenbauer’in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanlığı’ndan istifası sonrası partinin izleyeceği strateji, Alman basınında başlıca yorum konusu. (12.02.2020)  

Benzer içerik

Wahlkampfauftakt der AFD in Cottbus

Almanların yarısına göre 2030'a kadar AfD yönetime gelecek 11.02.2020

Almanların yüzde 48'i sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gelecek on yıl içinde ülkenin eyalet hükümetlerinde ya da federal hükümette yer alacağına inanıyor.

Deutschland Koalitionsausschuss tagt im Kanzerlamt

Almanya'da Thüringen krizinden çıkış aranıyor 08.02.2020

Almanya’nın Thüringen eyaletinde yapılan başbakanlık seçiminde Hür Demokrat Thomas Kemmerich’in sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin desteği ile seçilmesi üzerine başlayan siyasi kriz aşılmaya çalışılıyor.

Berlin CDU Pressekonferenz Annegret Kramp-Karrenbauer

NZ: AfD CDU'yu uçurumun kenarına sürüklüyor 11.02.2020

Annegret Kramp-Karrenbauer'in CDU Genel Başkanlığı'ndan istifası Alman basınında geniş yer buluyor. Nordwest Zeitung sağ popülist AfD'nin CDU'yu uçurumun kenarına sürüklediği yorumunu yapıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Merkel ve Kramp-Karrenbauer

SZ: CDU eş genel başkanlığı düşünmeli

Alman basınında CDU'daki genel başkan tartışmaları, Brandenburg'da kurulması planlanan Tesla fabrikasına tepkiler, Rusya'da anayasa değişikliği çalışmaları ve Huawei'nin Avrupa'daki faaliyetleri öne çıkıyor.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  