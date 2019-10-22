Türk basınının duayen ismi Mehmet Aktan hayatını kaybetti

Almanya'da Türkçe yayın yapan çeşitli medya kurumlarında 1970'li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde çalışan ve sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce gazeteciliğe veda etmek zorunda kalan Dr. Mehmet Aktan 5 Şubat 2020 tarihinde Köln'de hayatını kaybetti. Almanya'daki Türk basınının en tanınan emektarlarından biri olan Aktan, meslektaşları tarafından "Almanya'daki Türk toplumunun tarihini yazan" bir gazeteci olarak adlandırılırdı.

Doktora tezi de Almanya'daki Türkçe medya üzerineydi

Aktan 1948 Adana Kozan doğumluydu. Önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Bir Cumhuriyet Bayramı'nda, 29 Ekim 1971'de Almanya'ya ayak bastı. Hannover Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra, 1979'da Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde medya konusunda doktorasını tamamladı. Doktora tezi, "Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki yabancı işçiler için medya" üzerineydi ve ülkedeki Türkçe gazete ve radyo yayınlarını mercek altına alıyordu.

Titizliği ile bilinirdi

Mehmet Aktan, gazetecilik kariyeri boyunca da bu yayınlara büyük katkı sağladı. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) çatısı altındaki Köln Radyosu, TRT, Deutsche Welle, Milliyet, Milliyet Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve Hürriyet’te muhabirlik yaptı. Münih, Köln, Bonn ve Berlin'de görev yaparken siyaset dünyasından iş hayatına, Almanya'daki Türkiye kökenlilerin hayatının her alanına dair ürettiği haberleri ile mesleğin duayenleri arasına girdi. Çalıştığı yıllarda Federal Meclis'ten Türk mahallesine kadar her yerde tanınan bir sima olan Mehmet Aktan, farklı konuları özenle işleyebilme konusundaki yeteneğinin yanı sıra, mesleğindeki titizliğiyle, haberlerini defalarca kontrol etmesiyle bilinirdi.

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