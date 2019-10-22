 Türk basınının duayen ismi Mehmet Aktan hayatını kaybetti | ALMANYA | DW | 07.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Türk basınının duayen ismi Mehmet Aktan hayatını kaybetti

Almanya’da 1970’li yıllardan itibaren WDR, TRT, Deutsche Welle, Milliyet, Milliyet Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve Hürriyet’te muhabirlik yapan gazeteci Dr. Mehmet Aktan hayatını kaybetti.

Mehmet Aktan

Mehmet Aktan

Almanya'da Türkçe yayın yapan çeşitli medya kurumlarında 1970'li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde çalışan ve sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce gazeteciliğe veda etmek zorunda kalan Dr. Mehmet Aktan 5 Şubat 2020 tarihinde Köln'de hayatını kaybetti. Almanya'daki Türk basınının en tanınan emektarlarından biri olan Aktan, meslektaşları tarafından "Almanya'daki Türk toplumunun tarihini yazan" bir gazeteci olarak adlandırılırdı.

Mehmet Aktan Türkischer Journalist in Deutschland

Doktora tezi de Almanya'daki Türkçe medya üzerineydi

Aktan 1948 Adana Kozan doğumluydu. Önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Bir Cumhuriyet Bayramı'nda, 29 Ekim 1971'de Almanya'ya ayak bastı. Hannover Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra, 1979'da Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde medya konusunda doktorasını tamamladı. Doktora tezi, "Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki yabancı işçiler için medya" üzerineydi ve ülkedeki Türkçe gazete ve radyo yayınlarını mercek altına alıyordu. 

Mehmet Aktan Türkischer Journalist in Deutschland

Titizliği ile bilinirdi

Mehmet Aktan, gazetecilik kariyeri boyunca da bu yayınlara büyük katkı sağladı. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) çatısı altındaki Köln Radyosu, TRT, Deutsche Welle, Milliyet, Milliyet Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve Hürriyet’te muhabirlik yaptı. Münih, Köln, Bonn ve Berlin'de görev yaparken siyaset dünyasından iş hayatına, Almanya'daki Türkiye kökenlilerin hayatının her alanına dair ürettiği haberleri ile mesleğin duayenleri arasına girdi. Çalıştığı yıllarda Federal Meclis'ten Türk mahallesine kadar her yerde tanınan bir sima olan Mehmet Aktan, farklı konuları özenle işleyebilme konusundaki yeteneğinin yanı sıra, mesleğindeki titizliğiyle, haberlerini defalarca kontrol etmesiyle bilinirdi.

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Verleihung des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises 2017

Türkiye’den uzakta yazarlık ve gazetecilik 22.10.2019

Türkiye’yi terk ederek Almanya’da yaşamaya başlayan gazeteci ve yazarlar, Frankfurt Kitap Fuarı’nda ülkeden uzakta yazmanın, çalışmanın anlamını anlattı.

Türkei Fotoreportage Medienlandschaft

Hürriyet’teki operasyonun perde arkası 31.10.2019

Türkiye basın tarihinin en acımasız işten çıkarma operasyonlarından birinin arkasında ne var? Düğmeye kim bastı, yeni yönetici adayları kimler? Operasyonun perde arkasını gazeteci Bülent Mumay yazdı.

Bildkombo Türkei Journalisten Ahmet Altan & Nazli Ilicak

Altan kardeşlerin avukatı: Kararın ciddi neticeleri var 04.11.2019

Yargıtay kararı sonrası yeniden yargılanan gazeteci Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için tahliye, akademisyen Mehmet Altan için beraat kararı çıktı. Avukat Çalıkuşu, DW Türkçe'ye kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Merkel’e “güvenli bölge” raporu

Türkiye’nin sığınmacıları Suriye’deki “güvenli bölgeye” yerleştirme planını uluslararası hukuk merceğinden inceleyen Alman meclisi uzmanları, Başbakan Angela Merkel için bir rapor hazırladı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  