Tüketicinin gözdesi Alman yapımı ürünler

İngiltere merkezli araştırma şirketi YouGov'un Cambridge Üniversitesi ile birlikte yaptığı bir araştırma, dünya genelinde tüketicinin en fazla "Almanya'da üretilen" ürünlere güvendiğini ortaya koydu.

Türkiye dâhil 23 ülke gerçekleştirilen araştırmada, 12 ülkede üretilen ürünlere yönelik algı ölçülmeye çalışıldı. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası, "Made in Germany" (Almanya'da üretilmiştir) damgalı ürünler hakkında olumlu izlenim sahibi olduğunu ifade etti. Katılımcıların sadece yüzde 6'sı olumsuz görüş bildirdi. Bu tablo Almanya'nın 45 puanla, 12 ülke içinde en güvenilir ülke olmasını sağladı. Almanya'yı 38 puanla İtalya, 34'er puanla İngiltere ve Fransa, 33'e puanla Japonya ve Kanada, 29 puanla da ABD izledi.

Çin yapımı ürünler son sırada

Araştırmada en düşük puanı eksi 29 puanla Çin aldı. Ankete katılanların yüzde 44'ü Çin yapımı ürünler hakkında olumsuz görüş bildirirken yüzde 15'i olumlu izlenim sahibi olduğunu söyledi.

Alman yapımı ürünler hakkında en fazla olumlu görüşün bildirildiği ülke, yüzde 77 ile Mısır oldu. En fazla olumsuz görüş bildirense yüzde 12 ile Türkiye oldu. Buna karşın Türkiye'deki katılımcılar, 12 ülke içinde en fazla olumlu görüşe de Almanya'da üretilen ürünler hakkında sahip olduklarını belirttiler. Türkiye'dekilerin yüzde 60'ı Alman yapımı ürünler hakkında olumlu görüş belirtti.

Türkiye'den araştırmaya katılanların en fazla olumlu görüş bildirdiği ülkeler arasında Almanya'yı Japonya ve Güney Kore izledi.

Çin malına Türkiye'de de güven yok

Türkiye'deki katılımcıların en olumsuz görüş bildirdiği ülke ise yüzde 57 ile Çin oldu. Türkiye'dekilerin sadece yüzde 15'i Çin yapımı ürünler hakkında olumlu görüş belirtti.

Türkiye'den ankete katılanlar Japonya hakkında yüzde 58 oranında olumlu, yüzde 13 olumsuz; Güney Kore hakkında yüzde 51 olumlu, yüzde 10 olumsuz, ABD hakkında yüzde 43 olumlu, yüzde 14 olumsuz; İtalya hakkında yüzde 43 olumlu, yüzde 18 olumsuz; Hollanda hakkında yüzde 42 olumlu, yüzde 8 olumsuz; Kanada hakkında yüzde 42 olumlu, yüzde 9 olumsuz; Fransa hakkında yüzde 40 olumlu, yüzde 18 olumsuz; İngiltere hakkında yüzde 37 olumlu, yüzde 16 olumsuz; Hong Kong hakkında yüzde 19 olumlu, yüzde 33 olumsuz; Meksika hakkındaysa yüzde 14 olumlu, yüzde 22 olumsuz görüş bildirdi.

Araştırma kapsamında Türkiye'nin dışında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, Danimarka, Polonya, İngiltere, Avustralya, ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Çin, Japonya, Endonezya, Tayland, Nijerya ve Güney Kore'deki katılımcılara sorular yöneltildi.

YouGov Almanya'nın pazarlama biriminin başında bulunan Philipp Schneider, "Yaptığımız araştırma, ürünlerin nasıl algılandığı konusunda, kökeninin önemli bir rol oynamaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.

DW/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe