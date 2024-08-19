TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre 2024'ün ikinci çeyreğinde işsiz sayısı 23 bin artarak 3 milyon 156 bin oldu. Kadınlarda işsizlik erkeklere göre daha yüksek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğine göre değişiklik göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67 iken kadınlarda yüzde 32,5 olduğu belirlendi.

Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,7, kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak belirlendi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi artarken; sanayi sektöründe 50 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44 saat

TÜİK'in Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan verilerine göre, istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44 saat oldu.

DW, ANKA/HT,JD

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