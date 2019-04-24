Sykes-Picot Anlaşması

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Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1916 yılının Şubat ayında İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğu topraklarındaki çıkarlarını korumak için yaptıkları gizli anlaşma.
Anlaşmanın müzakeresi Fransız diplomat Georges-Picot ile İngiliz meslektaşı Mark Skyes arasında yapıldığı için anlaşma bu adı aldı. Anlaşma iki ülkenin bölgedeki menfaatleri doğrultusunda Osmanlı'nın Ortadoğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngörüyordu.
Tarih boyunca sayısız savaş gören insanoğlunun ilk top yekün savaşı 1914 yılında başladı: Birinci Dünya Savaşı. Bu kanlı savaş 11 Kasım 1918 tarihinde saat 11’i 11 geçe sona erdi. Ve sona erdiğinde ardında milyonlarca ölü ve “kayıp bir nesil” bıraktı.
Uçaklara erkeklerin ilgi duyduğu gibi genel bir kanı var. Ancak Janice Black Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bombardıman uçağını uzaklardan, Hindistan’dan getirip, onaracak kadar uçaklara tutkun. Black’in çabasıyla, bir zamanlar İngiliz Aircraft Manufacturing şirketine ait olan De Havilland DH9 stratejik bombardıman uçağı bir kez daha uçmaya hazır.