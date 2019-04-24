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Sykes-Picot Anlaşması

Birinci Dünya Savaşı sırasında, 1916 yılının Şubat ayında İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğu topraklarındaki çıkarlarını korumak için yaptıkları gizli anlaşma.

Anlaşmanın müzakeresi Fransız diplomat Georges-Picot ile İngiliz meslektaşı Mark Skyes arasında yapıldığı için anlaşma bu adı aldı. Anlaşma iki ülkenin bölgedeki menfaatleri doğrultusunda Osmanlı'nın Ortadoğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngörüyordu.

İstanbul'daki "Ermeni Soykırımı" yürüyüşüne polis engeli 24.04.2019

Birinci Dünya Savaşı sırasıda Osmanlı Devleti'nin birçok noktasında yaşayan Ermenilerin tehcir edilmesinin 104'üncü yıldönümünü anmak için toplanan grubun Sultanahmet Meydanı'nda açıklama yapması engellendi.

Eine Hand hält am 17.97.2016 in Hamburg mehrere tausend Euro in 500-Euro-Scheinen. Diese werden ab Ende 2018 in der Europäischen Union aus dem Verkehr gezogen. Foto: Markus Scholz | Verwendung weltweit

MOZ: İyi ilişkiler parayla satın alınamaz 18.04.2019

Yunanistan'ın Almanya'dan tazminat talebi, Alman ekonomisinde küçülme öngörüsü, Libya'daki son durum ve bilim insanlarının domuz beyni üzerinde yaptığı araştırma bugünkü Alman basınında yer alan yorum konularından.
18.11.2018, Berlin: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht im Bundestag bei der Zentralen Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag. Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Macron'dan Berlin'de "güçlü Avrupa" çağrısı 18.11.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anmak için Federal Meclis'te düzenlenen törene katıldı. Macron, Almanya ve Fransa'nın dünyanın kaosa sürüklenmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.
Historische Aufnamhe, Atatürk war der Begründer der Republik Türkei und von 1923 bis 1938 erster Präsident der nach dem Ersten Weltkrieg aus dem Osmanischen Reich

I. Dünya Savaşı: Yıkık bir imparatorluktan modern bir ulusa 11.11.2018

Osmanlı İmparatorluğu, tam 100 yıl önce sona eren Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedenleri arasındaydı. Ancak daha savaşın yaraları sarılmadan Atatürk’ün başlattığı Milli Mücadele, Türkiye’nin bağımsız olmasını sağladı.
The Big Four of the Allies chat while gathering in Versailles for the Treaty of Versailles, which officially ended World War I, in this 1919 photo. They are, left to right, David Lloyd George, of Great Britain, Vittorio Orlando, of Italy, Georges Clemenceau, of France, and Woodrow Wilson, United States President. (AP Photo) |

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış neden sağlanamadı? 11.11.2018

Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki barış çabaları neden başarısızlıkla sonuçlandı? DW'ye konuşan Alman tarihçi Jörn Leonhard barışın yanı sıra yeni bir dünya düzeni kurma çabalarının diplomatlara fazla geldiği görüşünde.

I. Dünya Savaşı: 20’inci yüzyılın ilk felaketi 10.11.2018

Birinci Dünya Savaşı tam 100 yıl önce sona erdi. Milyonlarca kişinin öldüğü savaş sonrasında Avrupa haritası yeniden şekillendi. Ancak savaş sonrasında yaşananlar özellikle Almanya’da hoşnutsuzluk yarattı.
5.1.2018*** PARIS, FRANCE - JANUARY 05: (----EDITORIAL USE ONLY â MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / YASIN BULBUL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan (R) meets with President of France, Emmanuel Macron (L) during his official visit at Elysee Palace in Paris, France on January 05, 2018. Turkish Presidency / Yasin Bulbul / Handout / Anadolu Agency |

Fransa’da Erdoğan’a 11 Kasım protestosu 07.11.2018

Erdoğan’ın Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100’üncü yıldönümü kapsamında 11 Kasım’da Paris’te düzenlenecek törenlere davet edilmesi Fransa’da polemik konusu oldu.

11.11.1918 saat 11:11 - Dünyanın durduğu gün 28.07.2018

Tarih boyunca sayısız savaş gören insanoğlunun ilk top yekün savaşı 1914 yılında başladı: Birinci Dünya Savaşı. Bu kanlı savaş 11 Kasım 1918 tarihinde saat 11’i 11 geçe sona erdi. Ve sona erdiğinde ardında milyonlarca ölü ve “kayıp bir nesil” bıraktı.

Belçika sularında Alman denizaltısı bulundu 20.09.2017

Kuzey Denizi'nin Belçika sularında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman denizaltısı bulundu. Uzmanlar, denizaltındaki 23 mürettebatın hala gemide olduğunu düşünüyor.

100 yıllık uçak bir kez daha uçacak 03.08.2017

Uçaklara erkeklerin ilgi duyduğu gibi genel bir kanı var. Ancak Janice Black Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bombardıman uçağını uzaklardan, Hindistan’dan getirip, onaracak kadar uçaklara tutkun. Black’in çabasıyla, bir zamanlar İngiliz Aircraft Manufacturing şirketine ait olan De Havilland DH9 stratejik bombardıman uçağı bir kez daha uçmaya hazır.

Anzak Koyu'nda şafak töreni 25.04.2017

Birinci Dünya Savaşı'nda Gelibolu'da hayatlarını kaybeden Anzak askerleri savaşın 102. yıldönümünde anıldı.

Savaşa girişinin 100'üncü yılında vurdu 07.04.2017

ABD'nin Suriye rejimine düzenlediği hava saldırısı, ülkenin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin 100'üncü yıl dönümüne denk geldi.
29.05.2016 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Francois Hollande legen am 29.05.2016 auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Consenvoye bei Verdun (Lothringen) gemeinsam mit Pfadfindern einen Kranz nieder. Der Beginn der Schlacht im Ersten Weltkrieg zwischen deutschen und französischen Truppen, bei der im Jahr 1916 innerhalb von rund 300 Tagen mehr als 300 000 Soldaten auf beiden Seiten getötet wurden, jährt sich zum 100. Mal. Der Ort im Nordosten Frankreichs wurde damit zum Inbegriff der brutalen Stellungskämpfe des Ersten Weltkriegs. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Yorum: Büyük jestlerin zamanı geçti 30.05.2016

Merkel ve Hollande 1916 yılında Verdun savaşında ölen askerleri andılar. Andreas Noll yorumunda sembolik gücü yüksek törende ikili ilişkilerdeki açıkların da gözler önüne serildiğini savunuyor.
24. April 2015 German leftwing Die Linke party MP Ulla Jelpke (R) addresses deputies as they commemorate the centenary of the massacre of 1,5 million Armenians by Ottoman forces at the German lower house of Parliament Bundestag in Berlin on April 24, 2015. After weeks of debate in Berlin and pressure by opposition deputies to adopt the term genocide to describe the mass killings 100 years on, German lawmakers drew up a compromise formulation to be debated today. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Alman Meclisi soykırım dedi 24.04.2015

Almanya Federal Meclisi bugünkü oturumunda Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ermeni’nin katledilmesi soykırım olarak nitelendirildi.
24. April 2015 Bundestag President Norbert Lammert (C) addresses German deputies as they commemorate the centenary of the massacre of 1,5 million Armenians by Ottoman forces at the German lower house of Parliament Bundestag in Berlin on April 24, 2015. After weeks of debate in Berlin and pressure by opposition deputies to adopt the term genocide to describe the mass killings 100 years on, German lawmakers drew up a compromise formulation to be debated today. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Alman Federal Meclis Başkanı Lammert'ten soykırım konuşması 24.04.2015

Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ermeninin katledilmesinin ele alındığı bugünkü oturumda konuştu.
Besucher und Abgeordnete haben sich am 22.04.2015 im Bundestag in Berlin zum Gedenken an die im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge von ihren Plätzen erhoben. Der Bundestag debattiert über die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Alman Meclisi soykırımı görüşüyor 24.04.2015

Federal Alman Meclisi, bugünkü oturumunda Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ermeninin katledilmesini görüşüyor.
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