 Suudi yatırım zirvesine Alman devinden Kaşıkçı boykotu | DÜNYA | DW | 22.10.2018

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DÜNYA

Suudi yatırım zirvesine Alman devinden Kaşıkçı boykotu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Riyad'da yapılacak yatırım konferansını boykot eden Batılı ülke ve şirketlerin sayısı artıyor. Siemens'in yöneticisi Kaeser de konferansa katılmayacağını açıkladı.

Deutschland Joe Kaeser (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

Siemens'in yöneticisi Joe Kaeser

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'da yarın başlayacak olan "Çöldeki Davos" olarak adlandırılan yatırım konferansını boykot eden Batılı ülke ve şirketlerin sayısı artıyor. Alman elektronik devi Siemens Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser de toplantıya katılmayacağını açıkladı. Kaeser, Linkedin üzerinden bugün yaptığı açıklamada, "Bu en temiz ama cesur olmayan bir karar oldu" dedi. Kaeser, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Siemens, Krallığın ve Vizyon 2030'un güvenilir ve yakın bir ortağı. Ama şimdi, gerçeğin bulunması ve adaletin uygulanması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Siemens, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren yaklaşık 800 Alman şirket arasında önemli bir yer tutuyor. Suudi Arabistan'da milyarca euroluk projelerde yer alan Siemens, halen bir doğalgaz santrali ile başkent Riyad'da yeni metro hattının yapımına katkı sağlıyor.

Uluslararası şirketlerden boykot kararı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle bir çok Batılı ülke ve şirket, 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi" adlı konferansa katılmayacağını duyurmuştu. CNN, Bloomberg, The Economist ve Financial Times gibi medya kuruluşlarının yanı sıra ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, otomobil üreticisi Ford ve uluslararası ulaşım şirketi Uber ve Deutsche Bank, konferansa katılmayacak kuruluşlar arasında bulunuyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da geçen hafta yatırım konferansına katılmayacaklarını açıklamışlardı.

Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/O. Shagaleh)

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Ortadoğu uzmanı Michael Stephens, "Uber veya JP Morgan gibi şirketler, Muhammed bin Selman ile birarada anılmanın maliyetinin, Suudi Arabistan ekonomisindeki paylarını kaybetmenin maliyetinden daha yüksek olduğunun hesabını yaptı" değerlendirmesinde bulundu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'nın yatırım konferansında reform programını tanıtarak, yabancı şirketleri ülkeye yatırım için ikna etmeye çalışması bekleniyordu.

Washington merkezli Gulf State Analytics danışmanlık şirketi uzmanı Cinzia Bianco, büyük şirketlerin yatırım konferansını boykot etmesinin "imaj sorununun ötesinde" olduğuna dikkat çekti. Bianco, şirketlerin konferansı boykot etmesi ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a "maceracılık, istikrarsızlık ve bilinmezliğe artık yeter" mesajı verdiklerini ifade etti.

Saudi Arabien Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP Photo/C. Owen)

Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Rusya ve Çin'den şirketler katılıyor

Batılı ülke ve şirketlerin konferansı boykotuna rağmen, Suudi Arabistan yine de yalnız bırakılmıyor. Rusya ve Çin merkezli şirketler, planlandığı gibi konferansa katılacak. Bunun yanı sıra birçok Batılı şirket de Suudi Arabistan ile iletişimi tamamen kopartmak istemiyor. Bu nedenle, konferansa üst düzey yönetici yerine temsilci gönderiyorlar.

Yabancı yatırımcıların artırılması hedefleniyor

Ekonomisini petrol ve doğal gaza bağımlılıktan kurtararak, çeşitlendirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan açısından bu yatırım konferansı büyük önem taşıyor. Yaklaşık 32 milyon nüfuslu ülkeninin 2017 yılında gayri safi yurt için hasılası 600 milyar euro olarak kaydedilmişti. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geçen yıl ekonomideki büyüme oranı yüzde 0,7 azaldı. Gelecek yıllarda ekonomiyi çeşitlendirmek isteyen Suudi Arabistan, gayri safi yurt içi hasılada özel sektörün payının yüzde 40'dan yüzde 60'a yükselmesini hedefliyor. Bunun yanı sıra doğrudan yabancı yatırımların payının da yüzde 3,8'den yüzde 5,7'ye artırılması için çaba gösteriliyor.

AFP,dpa,rtr/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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