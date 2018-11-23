 Suudi Veliaht Prens Tunus′ta protestoyla karşılandı | DÜNYA | DW | 27.11.2018

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DÜNYA

Suudi Veliaht Prens Tunus'ta protestoyla karşılandı

Tunus'u ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle yüzlerce kişi tarafından protesto edildi. Göstericiler "Katil Tunus'ta istenmiyor" sloganları attı.

Tunesien Proteste gegen Besuch Saudi Kronprinz Mohammed bin Salman (Reuters/Z. Souissi)

Tunus'ta yüzlerce eylemci, ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı protesto etti. Prens Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından beş ülkeyi kapsayan ilk yurtdışı gezisi kapsamında Tunus’u ziyaret ediyor.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki G20 zirvesi öncesinde başlattığı bölge turuna Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan sonra Tunus’ta devam eden Selman'ın ülkeye gelmesinden saatler önce başkentte protestocular eylem düzenledi. Göstericiler Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiği iddia edilen Selman'a tepki gösterdi.

Arap Baharı'nın başladığı ülke olan Tunus'taki gösteriye güvenlik güçleri müdahale etmedi. Eylemciler, 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan gösterilere ev sahipliği yapan başkent Tunus'un Habib Burgiba Caddesi'nde toplandı. Yürüyüşe geçen göstericiler, "Katil Tunus'ta istenmiyor", "Tunus'u yönetenler utansın" gibi sloganlar attı. Gazeteciler Sendikası da binalarına Selman'ı elinde testereyle gösteren dev bir pankart asarak, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığına dair bilgilere göndermede bulundu.

Bazı göstericiler protestoya ellerinde testereyle katılarak, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığına dair bilgilere göndermede bulundu

Bazı göstericiler protestoya ellerinde testereyle katılarak, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığına dair bilgilere göndermede bulundu

Bölge ilişkilerini güçlendirme amacı

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle özellikle Batı ülkelerinde imajı zedelenen Veliaht Prens Selman, Arap ülkelerine arka arkaya yaptığı ziyaretlerle Riyad'ın bölgedeki ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Tunus Cumhurbaşkanı El Beci Kaid es Sibsi'nin danışmanı Nureddin Ben Tica geçen hafta yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması gerektiğini ancak olayın Suudi Arabistan'ın istikrarını bozmak amacıyla kullanılmaması gerektiğini söylemişti. İki Arap ülkesinin siyasi sistemi birbirinden farklı. Suudi Arabistan mutlak monarşi ile yönetilirken, Kuzey Afrika ülkesi Tunus, 2011'den bu yana demokrasiye geçiş sürecinde. 2014'ten beri özgür seçimlerin yapıldığı ülkede ifade özgürlüğü anayasa ile güvence altında.

Erdoğan'la görüşme talebi

Diğer yandan Veliaht Prens Selman'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmesi gündemde. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine demeç veren Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Selman'ın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te G20 Zirvesi sırasında Erdoğan'la görüşmek istediğini kendilerine ilettiğini ve Veliaht Prens ile görüşmemek için şu anda bir neden olmadığını söyledi.

Washington Post yazarı olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülmüştü. Kraliyete yönelik muhalif tavrı ile bilinen gazetecinin konsoloslukta öldürülmüş olabileceğine dair iddiaları uzun süre reddeden Riyad yönetimi, Türkiye'nin kamuoyuyla paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmek zorunda kalmıştı. Türkiye'deki soruşturmayı yürüten adli makamlar Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedinin yok edildiği sonucuna varmıştı.

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddiasında bulunmuştu. Suudi yönetimi bu iddiayı reddediyor.

rtr,/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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