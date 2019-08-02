 Suudi kadın aktiviste beş yıl sekiz ay hapis | DÜNYA | DW | 28.12.2020

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DÜNYA

Suudi kadın aktiviste beş yıl sekiz ay hapis

Suudi kadın hakları savunucusu Luceyn el Hezlul beş yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. El Hezlul, ülkede kadınların araç kullanmasına izin verilmesi için başlattığı kampanya ile uluslararası alanda da tanınıyordu.

Kadın hakları savunucusu Luceyn el Hezlul

Kadın hakları savunucusu Luceyn el Hezlul

Suudi Arabistan'ın ünlü aktivisti ve kadın hakları savunucusu Luceyn el Hezlul ülkedeki siyasi sistemi değiştirmeye çalışmak suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından beş yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Suudi haber portalı Sabq, el Hezlul'un cezasının yarısını çektikten sonra denetimli serbestlik ile tahliye edilebileceğini aktardı. Buna göre, yaklaşık iki yıl on aydır cezaevinde bulunan el Hezlul'un 31 Mart'ta tahliye edilmesi mümkün olacak.

Mahkeme tarafından açıklanan karara göre, el Hezlul " yabancı bir gündemi internet aracılığıyla Krallık dahilinde uygulamaya" ve ülkedeki siyasi sistemi değiştirmeye çalışmak ile ulusal güvenliğe zarar vermekten suçlu bulundu.

Suudi kadın aktivist el Hezlul, ülkede kadınların araç kullanması yasağının kaldırılması için 2013 yılında başlattığı kampanya ile uluslararası düzeyde tanınmıştı. 31 yaşındaki el Hezlul, 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a kullandığı araç ile geçmeye çalışırken gözaltına alınmış ve 73 gün cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Suudi Arabistan'da 2015 yılında yapılan yerel seçimlerde kadınların aday olmasına izin verilmesinin ardından, aday olan ilk kadınlar arasında bulunan el Hezlul, 2016 yılında da Suudi Arabistan'da  kadın üzerindeki erkek vesayetinin kaldırılması  için Kral Selman'a yazılan mektubu imzalayan 14 bin kişi arasında yer almıştı.

El Hezlul, kadınlar için araç kullanma yasağının kaldırılmasından kısa bir süre önce Mayıs 2018'de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Savcılık, el Hezlul'un 20 yıl hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunmuştu.

El Hezlul'un ailesi, kadın aktivistin cezaevinde işkence gördüğünü iddia etmiş, ancak bu iddialar Riyad tarafından reddedilmişti.

dpa,Reuters/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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