 Suudi gazeteci Kaşıkçı′nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanılıyor | TÜRKİYE | DW | 07.10.2018

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TÜRKİYE

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanılıyor

Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Salı günü girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürülmüş olduğuna inandıklarını açıkladı.

UK Jamal Khashoggi ARCHIV (Reuters/Middle East Monitor)

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na Salı günü girdikten sonra bir daha çıkmayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi) hakkında Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, kendisinin konsolosluk binasında öldürüldüğüne inandıklarını belirtti.

Ajansın, isimlerini vermeden dayandırdığı kaynakları "Türk polisinin ön değerlendirmesine göre Sayın Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürüldü. Cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Washington Post gazetesinde görüş yazıları da kaleme alan Kaşıkçı'nın nasıl öldürülmüş olabileceğine dair yorumda bulunmadı.

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İstanbul'da kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkındaki belirsizlik sürüyor. Türkiye'den yapılan açıklamalara göre, Kaşıkçı dün girdiği Suudi Başkonsolosluğu binasından hâlâ çıkmadı. (03.10.2018)

Aktay: Faili meçhul olmayacak

Konu ile ilgili CNN Türk televizyonuna konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, emniyet güçlerinin olayı tüm yönleriyle incelediğini kaydetti.

Aktay, "Kesin bilgiler var faili meçhul olmayacak. Girişi tespit ediliyor ama çıkışı tespit edilemiyor. Bu kesin bilgi. Soruyoruz 'çıktı' deniliyor ama kamera kayıtlarında çıkış yok" şeklinde konuşurken, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na net bir açıklama yapma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, 59 yaşındaki Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürülmüş olabileceği iddiasını reddederken, Türk emniyet kaynakları Reuters'a yaptıkları açıklamada 15 Suudi vatandaşının iki uçak ile İstanbul'a geldiklerini ve gazetecinin konsolosluğa girdiği gün orada bulunduktan sonra ülkeyi terk ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre bu 15 Suudi vatandaşının kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girdiği saat ile, nişanlısının kendisinden haber alınamadığını bildirdiği zaman arasında yapılan tüm giriş çıkışlar emniyet görevlileri tarafından inceleniyor.

Washington Post'tan açıklama

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine gazetenin görüş sayfalarının editörü ve direktörü Fred Hiatt, "Eğer Cemal'in öldürüldüğü haberi gerçek ise, bu canavarca ve akıl sır ermez bir eylemdir" ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci için değerlendirmede bulunan Hiatt, "Cemal, bizim için cesur bir gazeteci - umuyorum gazeteciydi demek zorunda kalmam. Ülkesine duyduğu sevgi, insan onuru ve özgürlüğü ile yazıyor. Ülkesinde, Ortadoğu'da ve dünyada saygı gören bir kişi. Yazılarını yayınlamış olmaktan gurur duyuyoruz" sözlerini kullandı.

Muamma Salı gününden beri devam ediyor

Suudi Arabistan'ı yöneten kraliyet ailesine karşı eleştirel tonu ile tanınan Kaşıkçı, geçmişte ülkedeki bir gazetede editörlük ve eski istihbarat başkanı Prens Türki Bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu.

Ancak Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı yazdığı muhalif yazıları sonrası tutuklanma tehdidi nedeniyle ülkesini terk eden Kaşıkçı, bir yıl önce ABD'ye taşınmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz (solda)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz (solda) Suudi gazeteciden haber alamaması üzerine polise haber vermişti

Suudi gazetci tekrar evlenebilmek için resmi boşanma evraklarını vermek üzere Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasına girmiş, ancak aradan yedi buçuk saat geçtikten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine nişanlısı Hatice Cengiz polise haber vermişti.

Aynı gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaparak Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıkmadığını doğrulamış ve olayın takibini yaptıklarını belirtmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Cuma günü Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta iddiaları reddetmiş ve gerekirse konsolosluk binasını aramaya izin verebileceklerini belirtmişti.

Türk emniyet yetkilileri Cumartesi günü Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili olaraksoruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

DW,rtr/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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