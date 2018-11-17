 Suudi Bakan: Kral ve Prens kırmızı çizgimiz | DÜNYA | DW | 20.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Suudi Bakan: Kral ve Prens kırmızı çizgimiz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens'in verdiğine dair iddiayı geri çevirdi. Bakan, Kral ve Prens'in "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı, iddianın dayanaksız olduğunu söyledi.

Saudi Arabiens Außenminister Adel bin Ahmed Al-Jubeir (Reuters/T. Peter)

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiğine yönelik iddiayı geri çevirdi. Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi Eş-Şark El-Avsat gazetesine verdiği röportajda,  CIA’in bulgularından yola çıkarak Amerikan basınında yer alan iddiayı değerlendirdi.

Washington Post gazetesinin CIA’in bulgularına dayandırarak, Kaşıkçı’nın ölüm emrini Veliaht Prensi’in verdiğine yönelik iddiayı değerlendiren Adil el Cubeyr "Kraliyet içinde biz böylesi iddiaların yanlış olduğunu biliyoruz ve bunları reddediyoruz" dedi.

Bakan, Veliaht Prens bin Selman’ın, cinayet emrini veren kişi olduğuna yönelik sadece basında yer alan haberler olduğunu ancak ABD’de bu iddiayı doğrulayacak bir kanıt olmadığını belirtti.

"Türkiye Veliaht Prens'i kastetmedi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Suudi hükümetinin üst kademelerinden geldiğini biliyoruz" ifadelerine de yanıt veren Bakan, bu açıklamayı üst düzey Türk yöneticilere sorduklarını belirtti. Suudi bakan açıklamada Veliaht Prens'in kastedilmediği yanıtını aldıklarını söyledi.

Önerdiğimiz linkler

ABD Başkanı, CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prensin verdiği bilgisine ulaştığına dair haberlerin ardından, teşkilatla ve Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşeceğini söyledi. (17.11.2018)

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir açıklama yapan Suudi Arabistan kabinesi, sorumluların hesap vereceğini açıkladı. CIA Başkanı da incelemede bulunmak üzere Türkiye'de. (23.10.2018)

Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Türkiye'de en üst düzey yöneticilere bu sözlerin ne anlama geldiğini sorduk ve bize kesin bir şekilde bu yorumda kastedilen kişinin Veliaht Prens olmadığını doğruladılar" dedi.

Dışişleri Bakan gazeteye verdiği röportajda, Riyad yönetiminin Veliaht Prens’e yönelik iddiaları sineye çekmeyeceğini ifade ederek, "Kral ile Veliaht Prens'in temsil ettiği Suudi Arabistan yönetiminin kırmızı çizgimiz olduğunu vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı "Her kimden ve nereden gelecek olursa olsun onlara dokunulmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberinde, CIA'in 15 Suudi ajanın bu emri yerine getirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiğini ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürdüğünü belirlediğini iddia edilmişti.

Haberde CIA'in Veliaht Prens bin Selman'ın kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Cemal Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesi başta olmak üzere birden çok istihbarat bilgisini değerlendirdiğini ifade edildi. 

Video izle 06:50
Şimdi canlı
06:50 dk

Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?

dpa,Reuters/ GA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?  

Benzer içerik

Saudi-Arabien Kronprinz Mohammed bin Salman

"CIA Kaşıkçı cinayetinden Veliahtı sorumlu tutuyor" 17.11.2018

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi

ABD'den 17 Suudi yetkiliye Kaşıkçı yaptırımı 15.11.2018

Suudi Arabistan, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti için uluslararası soruşturma talebini reddederken Veliaht Prens'in olayla ilgisi olmadığını savundu. ABD ise Veliaht Prens'e yakın iki isim dâhil 17 kişiye yaptırım açıkladı.

USA pensionierter General John Abizaid wird Botschafter in Saudi-Arabien

Riyad Büyükelçiliğine eski CENTCOM komutanı 14.11.2018

ABD Başkanı Trump, Riyad Büyükelçiliği görevine emekli orgeneral John Abizaid'i aday gösterdi. Türkiye'nin de Irak savaşı döneminden tanıdığı bir isim olan Abizaid'i, Kaşıkçı krizi nedeniyle zorlu bir görev bekliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM: Uluslararası soruşturma için Türkiye’den talep gelmedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres bir araya gelerek Kaşıkçı cinayetini görüştü. BM’den yapılan açıklamada, Türkiye’den resmi bir uluslararası soruşturma talebi gelmediği belirtildi. 

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  