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Suudi Veliaht Prens Selman ile Mısır lideri Sisi
Suudi Veliaht Prens Selman ile Mısır lideri SisiFotoğraf: Royal Court of Saudi Arabia/AA/picture alliance
PolitikaSuudi Arabistan

Suudi Arabistan'dan Mısır'a 30 milyar dolarlık yatırım

2 saat önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman Türkiye ziyareti öncesinde Mısır lideri Sisi ile bir araya geldi. Riyad, Mısır'a 30 milyar dolarlık yatırıma öncülük etme sözü verdi.

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Türkiye ziyareti öncesinde Mısır'da temaslarda bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, milyarlarca dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu.

Suudi Maliye Bakanı Macid bin Abdullah El Kasabi, iki ülkenin 7,7 milyar dolar değerinde 14 yatırım anlaşmasına imza attığını bildirdi. Önemli bölümü özel sektörü kapsayan anlaşmalar arasında altyapı, yenilenebilir enerjiler ve ilaç sanayisi alanlarında projelerin de bulunduğu bildirildi. Suudi Arabistan'dan enerji santrali işletmecisi Acwapower şirketiyle Mısır'ın devlete bağlı elektrik işletmesi arasında bir rüzgâr enerji santrali kurulmasını içeren 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzalandığı açıklandı.

Gözler Biden'ın ziyaretinde

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin ofisinden yapılan açıklamada da iki liderin, "bölgedeki iki önemli güç arasındaki bağlar ve ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki ay bölgeye düzenleyeceği ziyaret dahil bir dizi konuyu istişare ettiği" kaydedildi. Biden, 13-16 Temmuz tarihlerindeki Ortadoğu gezisi kapsamında İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Mısır ve Irak liderlerinin hazır bulunacağı zirveye de katılacak.

Selman-Sisi görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamada Suudi Arabistan'ın Mısır'a 30 milyar dolarlık yatırım için çabalara öncülük edeceği de belirtildi, ancak ayrıntı verilmedi.

Mısır'dan Ürdün'e geçen Selman, burada Ürdün Kralı II.Abdullah ile görüşmesinin ardından Çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

AP/BK,TY

 

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