Galatasaray ve Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Suudi Arababistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçına çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe takımları Türkiye'ye döndü. İki takım taraftarlarınca coşkulu bir şekilde karşılandı. Türkiye'nin önde gelen iki kulubü, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkacak oyuncuların Atatürk resmi olan tişört giymesine ve takımların Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı pankartlar taşımasına Suudi yetkililerce izin verilmemesi üzerine karşılaşmayı oynamayı reddetmişti.

Fenerbahçe kafilesi sabaha karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Takımı çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı lavivertliler sarı lacivertliler sloganlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulunurken, kulübün maça çıkmama kararına tam destek verdi.

Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara tezahğratta bulunan taraftarlar, ellerinde bayraklarla "Türkiye sizinle gurur duyuyor" diye bağırdı. Teknik direktör İsmail Kartal da takım otobüsünden taraftarlara seslenerek, "Tüm taraftarlara buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHA

Galatasaray İstanbul Havalimanı'nda karşılandı

Galatasaray kafilesi ise aynı saatlerde İstanbul Havalimanına indi. Galatasaray kafilesini yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Ellerinde bayraklarla teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudular.

Teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" ifadelerini kullandı.

Riyad'da yaşana krizi birçok konuda zaman zaman zıt düşen iki kulübü ve taraftarlarını da bir araya getirdi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Galatasaray kafilesilesini karşılayanlar arasındaydı.

Karşılaşma Riyad'daki Al Awwal Park'ta oynanacaktı. Fotoğraf: DHA

Saatlerce çözülemeyen kriz

Cuma günü maçtan saatler önce organizasyona ev sahipliği yapan Suudi Arabistan ile takımları arasında başlayan kriz, müsabaka saatine kadar çözülemedi. Alınan bilgiye göre iki takımın oyuncuları maç öncesi sahaya Cumhuriyet'in yüzüncü yılı olması sebebiyle hazırlattıkları Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıkmak istedi.

Ayrıca iki takım karşılaşma öncesi seremonide Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerinin yer aldığı pankartları taşımak istedi. Suudi yetkililerin bunlara izin vermemesi üzerine takımlar karşılaşmaya çıkmayacaklarını bildirdi. Krizin büyümesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile iki kulübün başkanları Ali Koç ve Dursun Özbek arasında uzun süren bir toplantı gerçekleştirildi. Ancak krizi çözülemeyince karşılaşma iptal edildi ve Süper Kupa finalinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

TFF'den yapılan açıkamada "Süper Kupa müsabakası, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Suudi tarafının açıklaması

Organizasyondan sorumlu kurumun Suudi Arabistan'ın resmi televizyonuna yaptığı açıklamada ise, "uluslararası futbol kuralları ve yönetmeliklerinin sporun kendisi dışında bir slogana izin vermediği" öne sürüldü ve bu konunun TFF ile yapılan hazırlık toplantılarında görüşüldüğü ifade edildi.

Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanması planlanan karşılaşmanın normal şartlarda TSİ 20.45'te başlaması planlanıyordu.

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası'nı kazanan takımları karşı karşıya getiren Süper Kupa'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yılında yurt dışında oynanacak olması bir süredir kamuoyunda eleştiri konusuydu. Karşılaşmanın nerede ve ne zaman oynanacağın TFF tarafından açıklanması bekleniyor.

DW,DHA,Reuters/GY,BÖ

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