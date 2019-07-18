 Suudi Arabistan′dan Amerikan askerlerine onay | DÜNYA | DW | 20.07.2019

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DÜNYA

Suudi Arabistan'dan Amerikan askerlerine onay

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, ülkesine Amerikan askerlerinin girişini onayladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan bir temsilci Cuma günü ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un ülkesine Amerikan askerlerinin girişini onayladığını kaydetti. Açıklamada Washington ve Riyad'ın "güvenliği korumak ve bölgede istikrarı güçlendirmek" için ortak çaba içinde oldukları belirtildi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a 500 kadar asker göndermeyi planlıyor.

Son olarak 2003'te Suudi Arabistan'a Amerikan birliği gönderilmişti. Amerikan askerleri 1991'de Körfez Savaşı nedeniyle burada konuşlandırılmıştı. O dönemde Amerikan Hava Kuvvetleri Riyad'ın güneyinde bulunan hava üssünden Irak'a operasyonlar düzenlemişti. Burada bulunan Amerikan savaş uçaklarının sayısı zaman zaman 200'e kadar ulaşmıştı.

Amerikan askerleri 1991'de Körfez Savaşı nedeniyle Suudia Arabistan'da konuşlandırılmıştı

Amerikan askerleri 1991'de Körfez Savaşı nedeniyle Suudia Arabistan'da konuşlandırılmıştı

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Devrim Muhafızları Ordusu'nun geçen ayın sonunda ABD'ye ait bir İHA'yı vurması da iki ülke arasında büyük gerginliğe neden olmuştu. ABD İran'ın "tehdit" oluşturduğunu öne sürerek geçen aylarda Körfez'deki askeri varlığını güçlendirmişti.

AFP/BW,MY

©Deutsche Welle Türkçe

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