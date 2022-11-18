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Fotoğraf: Lefteris Pitarakis/AP/dpa/picture alliance
Hukuk ve AdaletSuudi Arabistan

Suudi Arabistan'da idam sayısı geçen yılın iki katı

42 dakika önce

Suudi Arabistan'da bu yıl geçen yılın iki katı kadar insan idam edildi.

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Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre Suudi Arabistan'da bu yıl geçen yılın iki katı kadar insan idamedildi. Ajansın sayımına göre Suudi Arabistan'da geçen yıl 69 kişi idam edilirken, 2022'nin geride kalan kısmında idam edilenlerin sayısı 138'e ulaştı.

Suudi Arabistan'da en son Perşembe günü bir Ürdün vatandaşı amfetamin kaçakçılığı suçundan idam edildi. Bir hafta önce de iki Pakistan vatandaşının eroin kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle idam edildikleri kamuoyuna duyurulmuştu. Bu, uyuşturucu suçlarına yaklaşık üç yıl önce idam cezasının yürürlüğe sokulduğu ülkede bir ilk olmuştu.

Uluslararası Af Örgütü Pakistan vatandaşlarının idamını, "yaşam hakkına saldırı" olarak nitelemişti. Açıklamada Suudi Arabistan'da Ocak 2021'de uyuşturucu bağlantılı suçlara idam cezasının uygulanmasında moratoryum ilan edildiğine dikkat çekilmişti. "Ülkede idam cezasının uygulanmasında bu yıl görülen çarpıcı artış, Suudi makamlarının dünyaya sergiledikleri ilerici reform gündeminin arkasındaki gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Uyuşturucu suçlarında ilan edilen resmi moratoryumu çiğneyerek keyfi bir biçimde iki Pakistan vatandaşının canını aldılar" denilmişti.

AFP / EC, TY

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