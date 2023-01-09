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Fotoğraf: Ashraf Amra/APA/ZUMA/picture alliance
İnançSuudi Arabistan

Suudi Arabistan hac kısıtlamalarını kaldırdı

1 saat önce

Suudi Arabistan hac için ülkeye gelecek hacı adaylarına yönelik sayı ve yaş sınırlamalarını kaldırdı.

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Suudi Arabistan korona salgını nedeniyle sıkı kısıtlamaların uygulandığı üç yılın ardından bu yıl hacı adaylarına yönelik sayı ve yaş kısıtlamalarını kaldırdı. Sayının pandemi öncesindeki kadar olacağı açıklandı. 

Hac ve Umre Bakanı Tevfik El-Rabia Pazartesi günü Riyad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hacıların sayısı herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın pandemi öncesindeki kadar yüksek olacak" dedi.

Pandemiden önceki yıl olan 2019'da, dünyanın dört bir yanından 2,5 milyon Müslüman hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabastan'a gelmişti.

Takip eden iki yıl içinde ise bu sayı büyük ölçüde azaldı. 2020'de sadece Suudi Arabistan'da ikamet eden 10 bin, 2021'de ise yine yerli 60 bin hacı adayının hac bölgelerini ziyaret etmelerine izin verildi.

2022 yılında ise seyahat ve salgın önlemleri bir miktar esnetildi. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl, Suudi Arabistan yurt dışından 780 bin civarında hacı adayını kabul etti, seyahat için 65 yaşını geçmemiş olma koşulu getirdi.  2022 yılında yerli hacı adaylarıyla birlikte yaklaşık 900 bin kişi Mekke ve Medine'ye seyahat etti. Hacı adaylarından aşı ve test yaptırmaları istenmişti.

AFP/TY,EC

 

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