Suud kraliyet ailesinde tutuklamalar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emri ile Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdülaziz ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in tutuklandığı iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Suud kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, cuma günü evlerine yapılan baskınla tutuklanan iki isim Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor. Haberde her iki ismin idam ya da müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği vurgulanıyor.

New York Times gazetesinin konuyla ilgili haberinde ise tutuklanan kraliyet ailesi mensupları arasında Prens Navaf bin Nayif'in de olduğu öne sürülüyor. Suudi Arabistan makamları ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bin Selman iktidarını güçlendiriyor

Krallıkla yönetilen Suudi Arabistan'da resmen tahtta oturmamasına rağmen iktidar bir süredir Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın elinde bulunuyor. Daha önce de kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra tanınmış din adamlarını, iş insanlarını ve aktivistleri tutuklatan bin Selman'ın, son tutuklamalarla iktidarını daha da güçlendirdiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Rand Corporation'dan Becca Wasser, bin Selman'ın şu ana dek kendi iktidarı ve rejimi için tehlike arz edebilecek pek çok kişiyi ya cezaevine gönderdiğini ya da öldürttüğünü dile getirdi. Wasser, son tutuklamalarla ilgili olarak da, Muhammed bin Selman tarafından, "iktidarını sağlamlaştırmak için, kraliyet ailesi de dahil olmak üzere herkese, yoluna çıkmamaları yönünde yeni bir mesaj" verildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan küresel çapta etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrolde fiyatların düşmesi ve salgına karşı önlem amacıyla umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulması ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Temmuz ayı sonunda yapılacak hac ibadetinin akıbeti de şu an için belirsizliğini koruyor.

AFP / ET,JD

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