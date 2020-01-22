 Suud kraliyet ailesinde tutuklamalar | DÜNYA | DW | 07.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suud kraliyet ailesinde tutuklamalar

Suudi Arabistan'da, aralarında Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdülaziz'in de bulunduğu kraliyet ailesinin önde gelen isimlerinin darbe girişimi iddiasıyla tutuklandığı öne sürülüyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Veliaht Prens Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emri ile Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdülaziz ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in tutuklandığı iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Suud kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, cuma günü evlerine yapılan baskınla tutuklanan iki isim Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a karşı darbe girişiminde bulunmakla suçlanıyor. Haberde her iki ismin idam ya da müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği vurgulanıyor.

New York Times gazetesinin konuyla ilgili haberinde ise tutuklanan kraliyet ailesi mensupları arasında Prens Navaf bin Nayif'in de olduğu öne sürülüyor. Suudi Arabistan makamları ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bin Selman iktidarını güçlendiriyor

Krallıkla yönetilen Suudi Arabistan'da resmen tahtta oturmamasına rağmen iktidar bir süredir Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın elinde bulunuyor. Daha önce de kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra tanınmış din adamlarını, iş insanlarını ve aktivistleri tutuklatan bin Selman'ın, son tutuklamalarla iktidarını daha da güçlendirdiği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Rand Corporation'dan Becca Wasser, bin Selman'ın şu ana dek kendi iktidarı ve rejimi için tehlike arz edebilecek pek çok kişiyi ya cezaevine gönderdiğini ya da öldürttüğünü dile getirdi. Wasser, son tutuklamalarla ilgili olarak da, Muhammed bin Selman tarafından, "iktidarını sağlamlaştırmak için, kraliyet ailesi de dahil olmak üzere herkese, yoluna çıkmamaları yönünde yeni bir mesaj" verildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan küresel çapta etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrolde fiyatların düşmesi ve salgına karşı önlem amacıyla umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulması ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Temmuz ayı sonunda yapılacak hac ibadetinin akıbeti de şu an için belirsizliğini koruyor.

AFP / ET,JD

© Deutsche Welle

Önerdiğimiz linkler

Suudi bakandan Türkiye'ye Kaşıkçı suçlaması

Suudi Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı cinayetinin işlendiği konsoloslukta ortam dinlemesi yaptığı öne sürülen Türkiye'nin Suudi gazetecinin öldürüleceğinden haberi varsa neden Kaşıkçı'yı önceden uyarmadığı sorusunu yöneltti. (26.02.2020)  

Suudi Prens'in Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddia edildi

İngiliz The Guardian gazetesi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunun Suudi Veliaht Prensi tarafından hacklendiğini iddia etti. Haberde beş ay sonra da Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne işaret ediliyor. (22.01.2020)  

Kaşıkçı cinayeti: Birilerinin uykuları kaçmalı

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin soruşturulması için uluslararası düzeyde bir soruşturma açılması gerektiğini söyledi. (04.12.2019)  

Benzer içerik

USA Jeff Bezos

Suudi Prens'in Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddia edildi 22.01.2020

İngiliz The Guardian gazetesi, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un telefonunun Suudi Veliaht Prensi tarafından hacklendiğini iddia etti. Haberde beş ay sonra da Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne işaret ediliyor.

Hatice Cengiz - Verlobte von dem ermordetem Journalist Khashoggi

Kaşıkçı cinayeti: Birilerinin uykuları kaçmalı 04.12.2019

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin soruşturulması için uluslararası düzeyde bir soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Israel Libanon Iran Konflikte

Suudi Arabistan Netanyahu’nun ilhak vaadini kınadı 11.09.2019

Suudi Arabistan, Netanyahu’nun ilhak planlarına sert tepki göstererek, bunun Filistin halkına yönelik “çok ciddi bir tehlike” olduğunu vurguladı. Riyad, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplantıya çağırdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı

Afganistan'da saldırı: En az 29 kişi öldü

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasından yaklaşık bir hafta sonra başkent Kabil'de düzenlenen saldırıda en az 29 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  