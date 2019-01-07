 Suriye′nin Türkiye sınırında bombalı saldırı | DÜNYA | DW | 12.02.2019

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DÜNYA

Suriye'nin Türkiye sınırında bombalı saldırı

Suriye'de Türkiye sınırındaki El Ray (Çobanbey) kasabasındaki bir kontrol noktasına saldırı düzenlendi. DHA, saldırının YPG tarafından düzenlendiğini öne sürdü. Bombalı araçtaki saldırganın öldüğü bildirildi.

Syrien Explosion Autobombe in al-Rai (DHA)

Suriye'nin Halep vilayetine bağlı El Ray (Çobanbey) kasabasındaki bir kontrol noktasında patlama meydana geldi. Türkiye sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan kontrol noktasındaki patlamaya bomba yüklü bir aracın neden olduğu bildirildi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) saldırının, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak kabul edilen YPG tarafından gerçekleştirildiği iddiasına yer verdi. Ajans, araçtaki saldırganın öldüğünü belirtti.

Reuters'a konuşan bir acil durum görevlisi, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki bölgede gerçekleşen patlamada üç polis ve dört sivilin yaralandığını söyledi. Anadolu Ajansı ve DHA ise yaralı sayısını üç olarak duyurdu. DHA, yaralıların Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu olduğunu bildirdi.

El Ray, Türkiye'nin 2016 yılında ÖSO ile birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı'nı düzenlediği bölgelerden biri. IŞİD kontrolündeki kasaba, bu operasyonun ardından Türkiye destekli muhaliflerin eline geçmişti.

DW,rtr,DHA/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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