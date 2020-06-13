Suriye'nin kırılgan ekonomisine ABD'den "Sezar" darbesi

Washington, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın da aralarında olduğu 39 kişi ve kuruluşa yönelik yeni yaptırımları Çarşamba günü yürürlüğe soktu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Sezar Yasası uyarınca yaptırım uygulanacak kişilerin listesini bugün kamuoyuyla paylaştı. Listede Esma Esad'ın yanı sıra Beşar Esad'ın kardeşi Mahir, önde gelen Suriyeli iş insanlarından Muhammed Hemşo ve Suriye'de rejim saflarında savaşan Afgan Şii Müslüman Fatımiyyun grubu da bulunuyor.

"Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" uyarınca söz konusu 39 kişi ve kurumun ABD'deki mal varlıkları donduruldu. Washington, Suriye hükümeti ya da listede bulunan kişilerle ticaret yapan kişi ya da firmalara da yaptırım uygulayabilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklamasında "Çok daha fazla yaptırım öngörüyoruz ve Esad ve rejimi, Suriye halkına karşı gereksiz, vahşi savaşı sona erdirinceye kadar da durmayacağız" diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad

Pompeo yaptırımların "Esad rejiminin gelirleri ve savaşı sürdürmek için edindiği destek üzerinde bir ekonomik ve siyasi baskı kampanyasının başlangıcı olduğunu" söyledi.

İngiltere’de doktor bir baba ile diplomat bir annenin kızı olan ve geçmişte yatırım bankacılığı yapan Esma Esad, rejimin reformcu ve modern yüzü olarak biliniyor. Pompeo Esma Esad'ın ve ailesinin eşine verdiği destek ile "Suriye'deki savaşın en fena rantçılarından biri olduğunu" söyledi.

Suriye ekonomisi can çekişiyor

Yaptırımların kötü durumdaki Suriye ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Suriye Lirası aylardır değer kaybediyor. Yıl başında bir dolar 1000 Suriye Lirası'ndan işlem görürken bir doların değeri 3 bin 500 Suriye Lirası'na kadar yükseldi. 2011 yılında iç savaşın patlak vermesi öncesinde ise bir dolar 50 Suriye Lirası'ndan işlem görüyordu. Sosyal medyaya Suriye Lirası banknotlarının sigara sarmak için kağıt olarak kullanıldığı görüntüler yansıdı.

Suriye'de paranın değeri düşerken gıda maddelerinin fiyatı ise artıyor. Bazı ürünlerde fiyat artışlarının yüzde 60 ila 70 seviyesine kadar yükseldiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ülke çapında açlık ve yoksulluğun giderek daha da arttığını duyurdu. OCHA verilerine göre Suriye'de yaklaşık 9 milyon 300 bin insan yeterli beslenemiyor. Bu sayının altı ay önceye göre 1 milyon 400 bin kişi daha artarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

OCHA Sözcüsü Danielle Moylan Suriye'deki açlık ve yoksullukla ilgili bir açıklama yaptı. Moylan "Bu yeni krizin ortaya çıkmasında öncelikle rekor düzeydeki gıda fiyatları rol oynadı" dedi.

dpa, AFP/ EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe