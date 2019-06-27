 Suriyeli sığınmacılar savaşa rağmen ülkelerine dönüyor | DÜNYA | DW | 05.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suriyeli sığınmacılar savaşa rağmen ülkelerine dönüyor

İç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan yaklaşık 6 milyon Suriyeli'nin 173 bini savaşa rağmen ülkesine geri döndü.

Suriyeli sığınmacıların bir kısmı savaşa rağmen ülkelerine dönüyor

Suriyeli sığınmacıların bir kısmı savaşa rağmen ülkelerine dönüyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan çok sayıda Suriyelinin çatışmaların devam etmesine rağmen ülkelerine geri döndüğü belirlendi. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada yılın ilk aylarında 35 bin 500'den fazla Suriyelinin kendi imkanlarıyla ülkelerine döndükleri kaydedildi.

İç savaşın patlak vermesiyle birlikte Suriyelilerin yoğun olarak Türkiye ve Lübnan'a sığındıkları ifade edilen açıklamada 5,6 milyon sığınmacıdan 173 bininin  son üç yılda ülkelerine geri döndüğü bilgisine de yer verildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise Suriye'deki mevcut koşulların güvenli olmadığı gerekçesiyle gönüllü dönüşleri desteklemiyor. Buna karşın Almanya'da ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılara maddi yardımda bulunuluyor.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) son iki buçuk yılda kendi isteğiyle Almanya'dan ülkelerine dönen 792 Suriyelinin dönüşlerinin finanse edildiğini duyurdu. Açıklamada 2018 yılında ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacıların sayısının bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdiği vurgulandı. 

BAMF yetkilisi, Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin kararı daha çok aileleriyle yoğun şekilde görüşerek aldıklarını belirterek bunda Alman makamlarının herhangi bir yönlendirmesi ya da teşvikinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Almanya'da 780 bin civarında Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Yeresyan Utas: İyi bir eğitim verilirse mülteci gençler bir kazanç

Türkiye ve Almanya’daki Suriyeli mülteci çocuk ve gençlere ilişkin araştırma yapan Dr. İren Yeresyan Utas, bu çocuk ve gençlere iyi bir eğitim sağlanamadığı takdirde, kayıp bir kuşak ortaya çıkabileceği görüşünde. (03.06.2019)  

1,5 milyon sığınmacıya yer aranıyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, bir milyon 440 binden fazla insan için yeni yer arayışında. Kendileri için yeni yer aranan sığınmacıların 420 bininin Türkiye’de olduğu belirtiliyor. (01.07.2019)  

Araştırma: Yaklaşık 600 bin mülteci travma yaşıyor

Almanya’da yapılan bir araştırma, Suriye, Afganistan ve Irak’tan gelen her dört sığınmacından üçünün yaşamış oldukları şiddet nedeniyle ruhsal ve bedensel sorunlarla karşı karşıya olduklarını ortaya koydu. (31.10.2018)  

Suriyelilere yardım tartışması: Tepkiler yerel yönetimlere yöneliyor

DW Türkçe, Bolu Belediye Başkanı'nın sözleriyle tekrar gündeme gelen Suriyelilere yardım tartışmasını mercek altına aldı. Uzmanlar yardımların AB ve BM kaynaklı olduğunu, belediyelerin desteğinin az olduğunu belirtiyor. (17.04.2019)  

Benzer içerik

Syrien Luftangriffe in der Provinz Idlib

BM’den İdlib’de "insani kabus" uyarısı 27.06.2019

BM ve yardım kuruluşları İdlib’de yaklaşık 3 milyon kişinin yaşabileceği insani felaket konusunda uyarıda bulundu. BM yetkilisi Lowcock, siyasetin başarısızlığının bedelini masum insanların ödediğini söyledi.

Syrien Krieg - Kämpfe in Idlib

BM: İdlib insani krizin eşiğinde 07.06.2019

BM yetkilisi Rochdi, İdlib'de artan çatışmalar nedeniyle bölgenin ağır bir insani krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. BM verilerine göre Nisan ayı sonundan bu yana bölgede en az 160 sivil yaşamını yitirdi.

Syrischer Ex-Fußballer Abdel Baset al Sarout bei Gefechten getötet

Hama'da yaralanan Suriyeli kaleci Türkiye'de öldü 09.06.2019

Suriye'deki iç savaşta muhalif hareketin sembol isimlerinden biri olan Suriyeli kaleci Abdelbaset Sarout, Hama'daki çatışmalarda yaralandıktan sonra Türkiye'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sudan'da geçici hükümet kurulması için anlaşma sağlandı

Sudan'da geçici hükümet için uzlaşma sağlandı

Sudan'da iktidardaki Askeri Konsey ile muhalif güçler seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici bir konsey kurulması konusunda uzlaşma sağladı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  