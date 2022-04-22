Suriyelilerin bayram izni kısıtlandı

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın kararı sonrası sınır kapılarından sadece cenaze mazereti bildirenler ile Suriye'ye kesin dönüş yapmak isteyenlerin geçişine izin veriliyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından milyonlarca Suriyeli, evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındı. Bu süreçte bazı Suriyeliler, güvenli hale getirilen bölgelere, dini bayramlarda izin alarak gidip gelmeye başladı. Sınır illerdeki valiliklere başvuru yaparak izin alan Suriyeliler, özellikle Azez, Cerablus, El Bab, Mare ve Soran bölgelerindeki yakınlarına gidebilme imkanına kavuştu.

Bu yıl da Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Kilis Valiliği'ne internetten başvuruda bulundu. Başvuruları onaylanan, 18-29 Nisan arasında Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarından ülkelerine geçecek Suriyeliler için hazırlık tamamlandı. 18- 19 Nisan'da sınır kapılarına giden 2 bin Suriyeli, işlemlerini yaptırarak ülkelerine geçiş yaptı ancak 19 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Suriyelilerin geçişlerinin kısıtlandığı açıklandı.

Sınırda bekleyen Suriyeliler Fotoğraf: DHA

Cenazesi olana 3 gün izin

Online başvuru yapan ve ülkesine geçmek için sınır kapılarına gidenler, görevlilerce bakanlık kararı anlatılarak geri gönderiliyor. Sadece cenaze mazereti bildirenlerin geçişine izin veriliyor. Bu 3 günlük iznin de gidilen bölgedeki yerel meclis ve güvenlik birimlerince onaylı olması şartı aranıyor.

Bayramlarda daha önce Suriye'ye gidenler, 2 ila 5 ay süreyle ülkelerinde kalma hakkı elde etmişti.

Suriyeliler artık sınırlı izin yapabilecek Fotoğraf: DHA

Sınır kapılarında, ülkesine kesin dönüş yapmak için gitmek isteyenlere de izin veriliyor. Kesin dönüş yapan Suriyelilere form imzalatılıyor, ardından da ülkelerine gitmeleri sağlanıyor.

DHA/TY,CÖ