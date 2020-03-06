 Suriyeli muhalifler: Ateşkese uyulmayacak | DÜNYA | DW | 06.03.2020

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DÜNYA

Suriyeli muhalifler: Ateşkese uyulmayacak

Suriyeli muhalifler Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de sağladığı ateşkes kararına şüpheyle yaklaşıyor.

Suriye'de iç savaş sürüyor

Suriye'de iç savaş sürüyor

Türkiye ile Rusya arasında dün imzalanan, Suriye’nin İdlib bölgesinde şiddetlenen çatışmaları sonlandıracak ateşkes anlaşması gece yarısı yürürlüğe girdi. Türkiye destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, İdlib'de sağlanan ateşkese şüpheyle yaklaştığını söyledi. Mustafa bugün yaptığı açıklamada, Rusya ve Esad'a güvenmediklerini  söyleyerek, "Milislerin daha önceki ateşkeslerde olduğu gibi şimdi de ateşkesi ihlal etmelerini bekliyoruz" dedi.

Muhalif Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud da Rusya'nın sözlerini tutacağına ve sorumluluklarına riayet edeceğine inanmadığını söyledi. Hamud, "Ateşkese uyulmayacak" diye konuştu. 

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözemevi’nden yapılan açıklamada, İdlib'de öncekine göre daha sakin bir gece geçirildiği belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman yaptığı açıklamada, Rus ve Suriye savaş uçaklarının hava saldırılarının ateşkes kararı sonrasında durduğunu söyleyerek, bölgenin birçok bölümünde sessizliğin hakim olduğunu kaydetti. 

Gözlemevi İdlib'in güneyinde ise Suriye ordusu ile muhalifler arasında çatışmalar yaşandığını ileri sürdü. Gözlemevi Cebel Zaviye'deki çatışmalarda altı Suriye askeri ile dokuz muhalifin öldüğünü ileri sürdü.

BM'ye göre Aralık başından bu yana İdlib'den bir milyona yakın kişi yerini yurdunu terketmek zorunda kaldı. Yardım kuruluşları çatışma ve operasyonların ortasında kalan sivillerin durumunun her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkat çekiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin dün Moskova'da biraraya gelmişti. İki lider İdlib'de ateşkes sağlanması konusunda uzlaşma sağlamıştı.

dpa, AFP /HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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