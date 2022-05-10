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Fotoğraf: DHA
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Suriyeli mülteciler için 6,4 milyar euroluk kaynak

6 saat önce

Suriyeli mülteciler için düzenlenen uluslararası yardım konferansından 6,4 milyar euroluk kaynak taahhüdü çıktı. Yardımlardan Türkiye'deki Suriyeliler de yararlanacak.

https://www.dw.com/tr/suriyeli-m%C3%BClteciler-i%C3%A7in-64-milyar-euroluk-kaynak/a-61749669

AB ve BM'nin ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenen Suriyeli mülteciler için uluslararası yardım konferansında toplam 6,4 milyar euroluk kaynak taahhüdünde bulunuldu.

AB Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi Olivér Várhelyi, bu miktarın 4,1 milyar euroluk bölümünün bu yıl, 2,3 milyar euroluk bölümünün ise önümüzdeki yıl için öngörüldüğünü bildirdi. Várhelyi, toplam miktarın 4,8 milyar eurosunun AB ve AB'ye üye ülkeler tarafından karşılandığını kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, daha önce yaptığı açıklamada 27 üyeli Avrupa Birliği'nin 1 milyar euroluk ek kaynakla bu yılki yardım miktarını 1,5 milyar euroya yükselteceğini belirtmiş ve önümüzdeki yıl için de 1,56 milyar euroluk kaynak öngörüldüğünü kaydetmişti.

55 ülke ve 22 uluslararası kuruluşun katıldığı konferansta, Ukrayna savaşının gölgesinde Suriyeli mültecilerin unutulmaması mesajı öne çıktı.

Konferansın açılışında konuşan Borrell, "Şu an Ukrayna manşetlerde. Ama Suriye'yi yüzüstü bırakmayın" vurgusu yaptı. Ukrayna savaşının yoksulluk içindeki Suriyelilerin durumunu daha da ağırlaştırdığını belirten Borrell, "Suriye halkının yüzde 60'ı beslenme sıkıntısı çekiyor ve bir sonraki öğünü nereden bulacağını bilmez halde. Rusya'nın savaşı gıda ve enerji fiyatlarını daha da artıracak ve Suriye'de durum daha da kötüleşecek" uyarısı yaptı.

Josep Borrell
Josep BorrellFotoğraf: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance

Almanya en büyük bağışçı konumunu korudu

Almanya 1 milyar 50 milyon euroluk yardım taahhüdünde bulunarak en fazla bağışı yapan ülke konumunu korudu. Konferansta toplanan paranın önemli bir bölümü, başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere yurt dışına kaçan 5,7 milyon Suriyeli mülteci için harcanacak.

Geçen yılki yardım konferansında taahhüt edilen toplam miktar 6,4 milyar dolarla, BM'nin 10 milyar dolar hedefinin altında kalmıştı. Bu yıl onuncusu düzenlenen konferansa 2017'den bu yana Brüksel ev sahipliği yapıyor. AB ve üye ülkeler 2011'den bu yana Suriyeli mülteciler için toplam 27,4 milyar dolarlık kaynak aktardı.

Borrell: Esad'a yaptırımlar sürecek

AB'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümetine yönelik yaptırımları sürdüreceğini ve Esad'ın tanınmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Borrell, Suriyeli mülteciler güvenli bir şekilde evlerine dönene kadar ilişkilerin normalleşemeyeceğini belirtti. Borrell, ilişkilerde normalleşme için köklü siyasi reformlar ve 11 yıldır işlenen "korkunç suçların sorumlularının hesap vermesi" gerektiğini kaydetti.

Suriye'de 11 yıl önce başlayan savaşta,13 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. AB verilerine göre Suriye halkının yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor, yüzde 60'ı yiyecek sıkıntısı çekiyor. Ülkede 14,6 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Borrell, konferansa bu yıl Rusya'nın davet edilmemesiyle ilgili olarak da, katılımın ön koşulunun, dünyada barışı sağlamayı gerçek anlamda istemek olduğunu söyledi.

AP,dpa,AFP,KNA/BK,TY

 

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