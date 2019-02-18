Suriyeli Kürtler'den IŞİD'lilerin yargılanması için BM'ye çağrı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de yakalanan IŞİD'lilerin, vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınması için Avrupa'ya yaptığı çağrının yankıları sürüyor. ABD'nin bölgedeki müttefiki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yakalanan IŞİD'lilerin serbest bırakılmayacağını açıklamıştı.

SDG'den şimdi de IŞİD'li yabancı savaşçıların Suriye'de yargılanması amacıyla uluslararası özel mahkeme kurulması için Birleşmiş Milletler'e çağrı geldi. SDG Sözcüsü Mustafa Bali şimdiye kadar IŞİD'lilerin ülkelerinden geri almak yönündeki taleplere bir dönüş olmadığını söyledi.

SDG Sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte IŞİD'lileri Suriye'nin kuzeyinde yargılamanın mümkün olmadığını ancak BM çatısı altında bir çözümün herkesi memnun edebileceğini söyledi. Sözcü SDG'nin bugüne kadar Iraklılar hariç olmak üzere bin 300 IŞİD'liyi yakaladığını belirtti. SDG'ye göre IŞİD'lilerin çoğu Suudi Arabistan kökenli.

Trump Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı müttefiklerinin IŞİD'lileri geri alıp yargılamaması hâlinde söz konusu 800 savaşçıyı serbest bırakmak zorunda kalacaklarını belirtmişti. Trump'ın Suriye'deki IŞİD'lilerle ilgili talebi şu ana kadar Avrupalı müttefiklerinden büyük oranda olumsuz yanıt aldı.

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Almanya geri alabilir mi?

Ancak Trump'a Almanya'dan bir kapı aralandı. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul Spiegel'e yaptığı açıklamada "Yurt dışında tutuklu Alman cihatçıları geri almak zorundayız, bunun başka yolu yok. Ne Almanya ne de Kuzey Ren-Vestfalya bunu reddedebilir" dedi. Reul bunun için gerekli hazırlıkları yapmak gerektiğini kaydetti.

Yeşiller Partisi'nden Omid Nouripour da Alman IŞİD'lileri Almanya'ya geri alıp burada yargılanmalarını sağlamanın temelde doğru olduğunu söyledi. Nouripour Alman Ceza Yasası'nın bu kişilerin Almanya'da yargılanması için yeterli imkânları sunduğunu belirtti.

Alman İçişleri Bakanlığı müsteşarı Hristiyan Sosyal Birlik Partili milletvekili Stephan Mayer ise IŞİDlilerin toplu halde geri alınmasının söz konusu olmadığını belirterek, bu kişilerin bulundukları ülkelerde Alman vatandaşı olduklarını ispat etmeleri gereğinin altını çizdi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi Armin Schuster de IŞİD'lilerin toplu olarak geri alınamayacaklarını söyledi ve her vakanın ayrı ele alınması gerektiğini kaydetti.

dpa/SSB,BÖ

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