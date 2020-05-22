 Suriyeli Kürtler ABD′den muafiyet istiyor | DÜNYA | DW | 22.06.2020

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DÜNYA

Suriyeli Kürtler ABD'den muafiyet istiyor

Suriyeli Kürtler, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlardan muaf tutulmak istiyor. Üst düzey bir Kürt yetkili, muafiyet için kendilerine söz verildiğini ancak görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

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Suriye'nin kuzey ve doğusunda PYD öncülüğünde kurulan özerk yapının eş başkan yardımcısı Bedran Çiya Kurd, ABD'nin Suriye hükümetine karşı geçen hafta yürürlüğe soktuğu yaptırımlardan Kürtlerin muaf tutulması için ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonla görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

ABD, geçen hafta yürürlüğe giren "Sezar" yaptırımlarıyla Devlet Başkanı Beşar Esad ve yakın çevresi ile iş yapan kişi ve kuruluşları milliyetleri fark etmeksizin yaptırım listesine alarak Esad üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Rojava Özerk Yönetimi Eşbaşkan Yardımcısı Bedran Çiya Kurd, yerel tüccarlar aracılığıyla Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelerle ticari ilişkileri bulunduğuna ve ticarette Suriye Lirasının kullanıldığına dikkat çekerek yaptırımların kendi bölgelerini de etkileyeceğini kaydetti.

"Ekonomik kuşatma altındayız"

Kurd, Irak sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle zaten ekonomik kuşatma altında olduklarını belirterek yaptırımların fiyatlarda çok büyük artışlara ve Suriye içindeki ticari faaliyetlerin zayıflamasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Kurd, "Bize özerk yönetime bağlı bölgelerin Sezar yaptırımlarından muaf tutulacağını söylediler. Ancak bu muafiyeti sağlamak için gerekli mekanizmalar ve araçlar konusunda uluslararası koalisyonla istişareler devam ediyor" diye konuştu.

Koalisyondan yapılan açıklamada yaptırımların insani yardım çalışmalarını ve "koalisyonun Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlamaya yönelik faaliyetlerini" engellemeyeceği bildirilmişti.

Bedran Çiya Kurd, "Bölgelerimizin küresel terörizme karşı devam eden savaşta verdiği mücadele göz önünde bulundurulduğunda bölgelerimize uluslararası desteğin sağlanacağını umuyoruz" dedi.

PYD ve silahlı kolu YPG öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e karşı savaşta muharip güç olarak ABD'nin en önemli müttefiki konumuna sahipti.

Reuters haber ajansı, konuyla ilgili değerlendirme almak için e-posta yoluyla IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu'na yapılan başvuruya henüz yanıt alınamadığını bildirdi.

Suriye Lirası aylardır değer kaybediyor

Sezar yaptırımlarının zaten zor durumdakiSuriye ekonomisine ağır darbe vurması bekleniyor. Yıl başında bir dolar 1000 Suriye Lirası'ndan işlem görürken bir doların değeri 3 bin 500 Suriye Lirası'na kadar yükseldi. 2011 yılında iç savaşın patlak vermesi öncesinde ise bir dolar 50 Suriye Lirası'ndan işlem görüyordu.

Washington'ın geçen Çarşamba günü yürürlüğe soktuğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" çerçevesinde, aralarında Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın da bulunduğu 39 kişi ve kuruluş yaptırım listesine alınmıştı. Yasa uyarınca söz konusu 39 kişi ve kurumun ABD'deki mal varlıkları dondurulurken Suriye hükümeti ya da listede bulunan kişilerle ticaret yapan kişi ya da firmalara da yaptırım uygulanabilecek.

Sezar yaptırımları, adını Suriye'den kaçan bir ordu fotoğrafçısından alıyor. "Sezar" takma adı verilen kişi, Suriye'de kitlesel cinayetler, işkence ve diğer suçlara dair binlerce fotoğrafı da yanında yurt dışına çıkartmıştı.

rtr/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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