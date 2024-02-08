Suriyeli Kürtler ABD'den hava savunma takviyesi istedi

Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin en önemli kara müttefiki olarak gördüğü Suriye Demokratik Güçleri (SDG), son dönemde yoğunlaşan saldırılar karşısında ABD'den hava savunma desteğini artırmasını istedi. SDG, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti kontrolündeki bölgeden gelen patlayıcı yüklü İHA saldırısında altı savaşçısının öldüğünü açıklamış, saldırıdan İran yanlısı grupları sorumlu tutmuştu.

Omurgasını Türkiye'nin terör örgütü olarak sınıflandırdığı YPG'nin oluşturduğu SDG'nin komutanı Mazlum Abdi, İran destekli grupların insansız hava araçlarıyla SDG kamplarına düzenlediği saldırıları "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi ve Suriye'nin kuzeydoğusunda "teknik kabiliyetlere ve hava savunma sistemlerinin takviyesine" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"ABD'den güvence aldık"

ABD tarafının "bu tür saldırıları önlemeye çalışacağını ve çaba göstereceğini teyit ettiğini" belirten Abdi, ABD'nin bölgedeki askerlerini geri çekeceği söylentileriyle ilgili olarak da ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve Pentagon'dan bölgedeki misyonun devam ettirileceğine dair güvence aldığını söyledi. Abdi, "Ancak geri çekilme gelecekte mümkün. Açıkçası Amerikan birliklerinin burada sonsuza dek kalmasını bekleyemeyiz. Bu imkansız" ifadelerini kullandı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) IŞİD'e karşı savaşta ABD tarafından en önemli kara müttefiki olarak görülüyor. Fotoğraf: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Mazlum Abdi, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin SDG'ye yönelik İran destekli gruplar, IŞİD ve Türkiye'den gelen tehditleri katlayacağı uyarısında da bulundu ve "Amerikan birlikleri koşullara bağlı olarak çekilecek olursa doğal olarak biz de halkımızın çıkarlarını ve bölgenin düzenini göz önünde bulunduran planlara yöneleceğiz" dedi. Bu planların Suriye ordusuyla uzun vadeli bir iş birliğini içermediğine vurgu yapan Abdi, Suriye ordusunun IŞİD'e karşı savunma kapasitesinin bulunmadığını kaydetti.

SDG ve ABD birlikleri İran yanlısı grupların hedefinde

Suriye’nin doğu ve kuzeydoğusundaki petrol zengini bölgede ABD desteğiyle özerk yönetim oluşturan Kürt güçler, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birlik bölümünü elinde tutuyor. Bölgedeki üslerde yaklaşık 900 ABD askeri görev yapıyor.

SDG'nin bel kemiğini, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG'nin oluşturması ve ABD'nin SDG'ye verdiği destek, Ankara-Washington ilişkilerinde yıllardır en pürüzlü noktalardan birini oluşturuyor.

Mazlum Kobani, Ferhat Abdi Şahin gibi isimlerle de bilinen Mazlum Abdi, 90'lı yıllardan itibaren PKK içinde üst düzey görevlerde bulunmuş, savaşın başlamasının ardından Suriye'ye geçerek SDG'nin örgütlenmesinde rol almıştı.

Reuters / SSB, BK

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