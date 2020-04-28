"Suriyeli genç hedef alınarak kalbinden vuruldu"

İHD Adana, ÇHD ve Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu, Seyhan’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden gencin ölümüne dair incelemelerde bulundu. İHD, gencin hedef alınarak vurulduğunu ileri sürüyor.

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu, 27 Nisan günü Seyhan’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Suriyeli gencin ölümüne dair incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası DW Türkçe’ye konuşan İHD Adana Şubesi Başkanı avukat İlhan Öngör, Adana’nın Seyhan ilçesinde hayatını kaybeden gencin ailesi ve görgü tanıkları ile görüştüklerini, olay yerinde de incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Öngör, yaptıkları inceleme sonucunda hayatını kaybeden Ali El Hemdan adlı gencin 17 yaşında olduğunu ve polisin sokakta kimlik sorması üzerine birkaç adım atarak uzaklaşmaya çalıştığını tespit ettiklerini belirtti.

Avukat Öngör, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 20 yaş altı gençler için uygulanan sokağa çıkma yasağı yüzünden Ali El Hemdan adlı gencin polise kimlik göstermemek amacıyla bir ara sokağa girdiğini, güvenlik brimlerinin de onu izlediğini, orada güvenlik güçlerine yönelik hiçbir mukavemet sergilemediği halde 4-5 metre mesafeden hedef alınarak kalbinden vurulduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Adana Valiliği: Kazaen oldu

Adana Valiliği, bu sabah yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki gencin 27 Nisan günü saat 12.00’de Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçtığını, açılan uyarı ateşi sırasında kazaen yaralandığını, hastaneye sevkedilen gencin burada hayatını kaybettiğini duyurdu. Valilik, gencin ölümüne neden olan ateşi açan polisin açığa alındığını ve hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Valilik Suriyeli gencin ölümüne götüren olayın bir kaza olduğunu belirtse de İHD Adana Şubesi Başkanı avukat İlhan Öngör yaptıkları incelemelerin bunu doğrulamadığını söylüyor. Çağdaş Hukukçular Derneği ve Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu ile yaptıkları incelemelerde Ali El Hemdan’ın göğsünden vurulduğunu ve tek kurşunla hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini belirtiyor. Avukat Öngör, görgü tanıklarıyla da yaptıkları görüşmeler neticesinde gencin kaçtığına dair bir delil de tespit edemediklerini kaydediyor. Öngör, bütün faktörler bir bütün olarak değerlendirildiğinde de polisin orantısız güç kullanarak, kendisine karşı bir eylem olmadığı halde Ali El Hemdan’ı hedef alınarak, öldürdüğü sonucuna vardıklarını belirtiyor.

Polis hakkında "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı basın açıklamasında, 27.04.2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevlilerce Güney Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde uygulama yapıldığı sırada bir şahsın görevlileri görünce kaçmaya başladığını, polis ekibinin yaya olarak kovaladığı şahsa dur ihtarında bulunulduğu, şahsın Sucuzade Mahallesi 30095 ile 30093 Sokak kesişiminde kendisini takip eden ekipte görevli polis memuru F.K.’nin görev silahından çıkan bir adet mermi ile göğüs bölgesinden yaralandığı, olay yerine gelen ambulans ile Ali El Hemdan’ın hastaneye kaldırıldığını, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli polis memuru F.K.‘nin “kasten öldürme” suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini de duyurdu.

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği ve Adana Barosu İnsan Hakları Komisyonu adil bir yargılanma için sürecin yakın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Kalp masajı görüntüleri

Adana'daki olayla ilgili olarak Pazartesi günü bazı basın organlarında yer alan haberlerde 17 yasındaki gencin bacağından vurulduğu ileri sürülmüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise kalbine yakın bir noktadan vurulduğu, Suriyeli gencin hareketsiz bedenine ilk yardım ekiplerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı, akabinde ambulansa bindirildiği görülüyor.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe