Suriye'deki savaşta bir ilk: Esad İran'ı ziyaret etti

Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkesindeki savaşın başladığı tarihten bu yana ilk kez İran'ı ziyaret etti. Esad, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve dini lider Hamaney'le görüştü.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Tahran'a giderek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'le bir araya geldi. Bu, Esad'ın İran'a Suriye'deki iç savaş başladıktan sonra gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri ülkesinden nadiren ayrılan Esad, daha önceki yurt dışı ziyaretlerini Rusya'ya gerçekleştirmişti. Hem Rusya hem de İran, Esad rejiminin en büyük destekçileri konumunda.
Suriye devlet başkanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Esad, Hamaney ile gerçekleştirdiği görüşmede iç savaş boyunca Suriye için yaptıklarından ötürü İran'a şükranlarını sundu. Suriye devlet televizyonu, Esad ve Hamaney'in, "iki dost ulusun çıkarları için tüm seviyelerde işbirliğini sürdürme" konusunda mutabık kaldığını bildirdi.
Suriye devlet başkanlığı, Esad ve Ruhani'nin ise iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerden duydukları "memnuniyeti" ifade ettiklerini belirtti.
Ziyaretin zamanlaması
Esad rejimine milyarlarca dolar yardımda bulunan Tahran, Suriye'ye gönderdiği savaşçılarla da bu ülkede muhaliflere karşı sürdürülen silahlı mücadeleye destek veriyor.
Esad'ın Tahran temasları, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Rusya'ya düzenleyeceği ziyaretten bir gün önce gerçekleşti. Netanyahu'nun Rusya'da yapacağı görüşmelerde İran'ın Suriye'deki rolünün ele alınması bekleniyor.
DW,AFP,dpa,rtr,AP/CÖ,ÖA
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