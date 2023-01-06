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Suriye'nin Halep vilayetinde 30 Aralık'ta da Ankara-Şam yakınlaşması protesto edilmişti.
Suriye'nin Halep vilayetinde 30 Aralık'ta da Ankara-Şam yakınlaşması protesto edilmişti.Fotoğraf: Bakr Alkasem/AFP
PolitikaSuriye

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösterileri

55 dakika önce

Suriye'nin İdlib ve Halep vilayetlerine bağlı köy ve kasabalarda Ankara ile Şam arasındaki yakınlaşma süreci protesto edildi, "Erdoğan dinle! Şehitlerin kanı satılamaz" sloganları atıldı.

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Türkiye ile Suriye'deki Beşar Esad rejimi arasında Rusya arabuluculuğunda ilerleyen normalleşme süreci, bugün İdlib ve Halep'te düzenlenen gösterilerde protesto edildi.

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib ve Halep vilayetlerine bağlı köy ve kasabalardaki protestolara binlerce kişinin katıldığı ve "Erdoğan dinle! Şehitlerin kanları satılamaz" sloganları attığı bildirildi. Türkiye, Beşar Esad rejimine karşı mücadele eden Suriyeli muhaliflerin en önemli destekçilerinden biri konumundaydı. Esad güçleri, Suriye'nin üçte ikilik bir bölümünü yeniden kontrolü altına almış durumda.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bölgedeki haber kaynaklarına dayandırarak öfkeli kalabalığın "Esad ile barışmayacağız", "Ezeni affetmek ezilene haksızlıktır" gibi sloganlar attıklarını bildirdi. Gösterilerin İdlib'e bağlı Cisr eş-Şuğur kasabası, Halep kırsalı ve Rakka'ya bağlı köy ve kasabalarda düzenlendiği belirtildi.

"Özgür Suriye Ordusu" platformundan yapılan paylaşımda da "Türkiye sesimizi duy: Öleceğiz, barışmayacağız" mesajı verildi:

Türkiye, Beşar Esad rejimine karşı mücadele eden Suriyeli muhaliflerin en önemli destekçilerinden biri konumundaydı.

28 Aralık'ta Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanlarının Moskova'da bir araya gelmesiyle normalleşme sürecindeki en üst düzey görüşme gerçekleşmiş, sürecin dışişleri bakanları ve ardından liderler düzeyinde ilerlemesinin planlandığı açıklanmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yüz yüze bir görüşmenin planlandığını teyit etmişti.

HTŞ "uzun soluklu bir savaşa hazır olun" demişti

Suriye'de 2011 yılında başlayan savaşta yüz binlerce kişi yaşamını yitirirken savaş öncesi 23 milyon olan nüfusun yaklaşık yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilenlerin büyük bölümü ise başta İdlib olmak üzere Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki çadır-kentlerde yaşıyor.

İdlib vilayetinde geniş bir bölgeyi kontrol eden Heyet Tahrir Şam örgütünün lideri Ebu Muhammed el Colani, Türkiye ile Suriye arasında bir anlaşmanın "ciddi bir sapma" olacağı değerlendirmesinde bulunmuş ve savaşçılarına Suriye rejim güçlerine karşı uzun soluklu bir muharebeye hazırlıklı olmaları çağrısı yapmıştı.

AP,dpa/BK,HT

 

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