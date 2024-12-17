Suriye'de silahlı gruplar dağıtılarak orduya katılacak

Suriye'de Beşar Esad rejimini devirerek yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ahmed eş-Şara, muhalif silahlı grupları dağıtarak resmi ordunun parçası haline getireceklerini açıkladı.

Eş-Şara, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Gruplar dağıtılacak ve savaşçılar Savunma Bakanlığı saflarına katılmak üzere eğitilecekler. Hepsi kanunlara tabi olacak" dedi.

Şimdiye kadar Ebu Muhammed el-Colani olarak bilinen Ahmed eş-Şara, Suriye'de yönetimi ele geçirdikten sonra gerçek ismini kullanmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

HTŞ'den yapılan açıklamada da silahlı grupların dağıtılarak resmi orduya dönüştürüleceği belirtildi. Açıklamada eş-Şara'nın "Muhalefet gibi değil devlet gibi düşünmemiz, devlet kafa yapısına sahip olmamız gerekiyor" dediği aktarıldı. HTŞ lideri, ülkedeki farklı etnik grupların bir arada varlığını sürdürebilmesi için "sosyal adaleti" sağlamak üzere bir "toplumsal sözleşmeye" ihtiyaç olduğunu kaydetti.

HTŞ, Suriye'de yönetimi ele geçirdikten sonra Suriye ordusunda görev yapan tüm askerleri

Suriye'de HTŞ ve müttefik güçlerinin yanı sıra çok sayıda faal silahlı grup bulunuyor. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ve omurgasını YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, ülkedeki en önemli silahlı güçler arasında yer alıyor.

AFP,dpa/BK,HS

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