 Suriye′de rehin tutulan Japon gazeteci serbest bırakıldı | DÜNYA | DW | 24.10.2018

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DÜNYA

Suriye'de rehin tutulan Japon gazeteci serbest bırakıldı

Japonya üç yıldır Suriye'de rehin tutulan Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakılarak Türkiye'ye götürüldüğünü teyit etti. Yasuda'nın serbest kalması sürecinde Katar ve Türkiye'nin rol oynadığı iddia ediliyor.

Jumpei Yasuda (Imago/Kyodo News)

Üç yıl önce Suriye'de kaçırılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarıldığı teyit edildi. Japonya, Suriye'de serbest bırakılarak Türkiye'ye götürülen kişinin gazeteci Yasuda olduğunu açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, kimlik tespitinin yapıldığını ve söz konusu kişinin gazeteci Yasuda olduğu bilgisini verdi. Bakan, Türkiye'nin güneyindeki bir göçmen bürosunda olan gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

44 yaşındaki gazeteci, 2015 yılının Haziran ayında Türkiye üzerinden giriş yaptığı Suriye'nin kuzeyinde kaçırılmıştı. Serbest çalışan gazetecinin El Nusra bağlantılı bir grup tarafından kaçırılmış olduğu sanılıyor. Geçen yaz Yasuda'nın ve İtalyan gazeteci Alessandro Sandrini'nin kurtarılmaları için çağrıda bulundukları videolar yayınlanmıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Japon gazetecinin serbest bırakılmasında Katar ve Türkiye'nin rol oynadığını ve gazetecinin serbest kalması için fidye ödenmiş olabileceğini açıkladı. Gazeteciyi kaçıranların, "Suriyeli olmayan ve Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen bir başka örgüte" verildiği ve en son İdlib yakınlarında tutulduğu belirtildi.

Çarşamba sabah saatlerinde Yasuda olduğu tahmin edilen bir kişinin kurtarıldığı bildirilmişti. Japonya hükümet sözcüsü Katar'ın, Yasuda'nın Türkiye'ye getirildiği bilgisini kendilerine aktardığını ve bilginin doğruluğunu teyit etmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de "gelen haberler üzerine rahatladığını” ve "hükümetin serbest bırakılan kişinin gazeteci Yasuda olduğunu bir an önce teyit etmesini umduğunu” söylemişti.

dpa,AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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