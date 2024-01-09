Suriye'de askeri otobüse IŞİD saldırısı

Suriye'de Palmira antik kenti yakınlarında bir askeri otobüsü hedef alan saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Suriye Savunma Bakanlığı, Palmira'nın güneyindeki çölde askeri bir otobüsü hedef alan "terör saldırısında" sekiz askerin ve bir sivilin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise IŞİD'in düzenlediği saldırıda en az 14 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gözlemevinin açıklamasında antik Palmira kenti yakınlarında "IŞİD tarafından askeri bir otobüse düzenlenen kanlı saldırıda rejim güçlerinin en az 14 mensubunun öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı" belirtildi.

Bu IŞİD'in 2024'ün başından bu yana Suriye'de düzenlediği ikinci saldırı oldu. Gözlemevi, 1 Ocak'ta ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinin batısında Suriye birliklerini hedef alan IŞİD saldırısında dokuz askerin öldüğünü, 20'den fazla askerin de yaralandığını duyurmuştu.

2014 yılında Suriye ve Irak'ta kontrolü altına aldığı bölgelerde "halifelik" ilan eden IŞİD, 2019 yılında Suriye'de yenilgiye uğradı. Bu tarihten sonra kısmen çölde saklanan IŞİD üyeleri, Suriye'de hükümete bağlı birliklere ve Kürt güçlere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

AFP/JD, BK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?