Suriye'de 631 IŞİD tutuklusu serbest bırakıldı

Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgede 600'den fazla IŞİD tutuklusunun serbest bırakıldığı bildirildi. Tutuklular Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesindeki bir kamptan tahliye edildi.
Kürt grupların ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Suriye'nin kuzeyindeki kamptan, IŞİD'le bağlantılı 631 tutuklunun serbest bırakıldığı açıklandı. Suriye Demokratik Konseyi (SDK) sözcüsü Emced Osman, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "eli kana bulaşmamış" kişilerin bırakıldığını söyledi. Osman, yurt dışı bağlantısı olan IŞİD tutuklularının da serbest bırakılmadığını ifade etti.
Tahliyelerin Türkiye sınırına yakın Kamışlı bölgesindeki bir tutuklu kampından gerçekleştiğini vurgulayan Osman, tutukluların yapılan af anlaşması uyarınca serbest bırakıldıklarına ve başka tutukluların da tahliye edileceği bilgisini verdi.
Suriyeli Kürt milislerin oluşturduğu YPG'nin ağırlıkta olduğu SDG, aralarında yabancılar ve ailelerinin de bulunduğu binlerce IŞİD tutuklusunun bulunduğu kampları kontrol ediyor.
Şimdiye kadar Kürt tarafı Batı ülkelerinden yabancı IŞİD savaşçılarını geri almalarını talep etmiş, ancak Almanya da aralarında olmak üzere bu talep kamu güvenliği ve diplomatik temsilcilerinin bu kişilerle teması olmadığı gibi gerekçelerle reddedilmişti. Sadece çocukların geri alınması kabul edilmişti.
Alman hükümetinin verilerine göre, Suriye'de 62'si kadın, 47'si erkek toplam 109, Kuzey Irak'ta da altısı kadın dördü erkek toplam 10 Almanya'dan giden IŞİD üyesi kamplarda veya cezaevlerinde tutuluyor.
dpa,DW/HS,JD
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