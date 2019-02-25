Suriye'de 2018 çocuklar için en ölümcül yıl oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'de 2018 yılının çocuklar açısından en ölümcül yıl olduğunu açıkladı. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, ülkede geçen yılki çatışmalarda toplam 1106 çocuğun hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Bu, sekiz yılı geride bırakmak üzere olan iç savaşta yıllık bazda şimdiye kadarki en yüksek sayı. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, raporlarında sadece teyit edilebilen ölümlere yer verildiğini gerçek sayının bunu çok üzerinde olabileceğini söyledi.

Fore, bugün Suriye'deki savaşın hızla sona yaklaşıldığına dair yanlış bir algı olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ülkenin farklı bölgelerinde çocuklar en az sekiz yıllık iç savaşın herhangi bir zamanındaki kadar tehlikede" diye konuştu.

UNICEF'in raporunda çocukların ölümüne en çok patlamamış mühimmat neden olduğu belirtiliyor. Buna göre, 434 çocuk çevreye saçılmış patlamamış mühimmat yüzünden hayatını kaybetti.

2011'de halk ayaklanmalarıyla başlayan Suriye iç savaşında BM verilerine göre yarım milyon insan hayatını kaybetti, 5,6 milyon insan ülkeyi terk etti, 6,6 milyon da ülke içerisinde yer değiştirdi.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde geçen eylülde ateşkesin sağlandığı İdlib'de son haftalarda ölen çocuk sayısı ise 59.

BM'nin verilerine göre, ocak ayından beri IŞİD'in direniş gösterdiği son yerleşim yeri olan Bağuz'dan kaçarak El Hol mülteci kampına ulaşmaya çalışanlar arasından 60 çocuk yolda hayatını kaybetti. Kampa şuana kadar ulaşanların sayısı 65 bin civarında. UNICEF Genel Direktörü Fore, kampta yanlarında kimsesi bulunmayan veya ailesinden ayrı düşmüş 240 civarında çocuk olduğunu ifade etti.

Save the Children (Çocukları Kurtarın) Sözcüsü Caroline Anning, Suriye'nin çocuklar açısında dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti. Reuters'ın sorularını yanıtlayan Anning, çatışmalar azalmış olsa bile patlayıcı artıklarının ve mayınların büyük risk barındırdığını söyledi.

rtr/GY,EC

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