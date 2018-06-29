Suriye'de 120 bin sivil Dera'dan kaçtı

120 bin kişinin Suriye hükümet kuvvetlerinin ülkenin güneybatısında başlattığı geniş kapsamlı operasyondan kaçtığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün başkanı Rami Abdurrahman binlerce on sivilin Ürdün sınırına ilerlemekte olduğunu, binlercesinin de İsrail ile Suriye arasındaki sınırı oluşturan Golan tepelerine yöneldiğini söyledi. Suriye ordusunun operasyonu sürdürdüğü Dera vilayetinin neredeyse boşaldığı bildirildi.

Bir radyoya konuşan İsrail Enerji Bakanı Juval Steinetz geçmişte olduğu gibi yine mültecilerin sınırı geçmelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Dera, yedi yıldır devam eden Suriye iç savaşında muhalif gruplar tarafından kontrol edilen sayılı bölgeler arasında yer alıyor.

Suriye'nin güneyindeki Dera, isyancıların kontrolünde bulunan son kentlerden biri.

Ürdün zor durumda

Savaş yıllarında 650 bin Suriyeliye sığınma imkânı sağlayan Ürdün de daha fazla mülteci alınmayacağını duyurdu. Şam ve Humus yakınlarındaki silahlı muhalif grupların mevzilendiği dar alanları hedef alan askeri operasyon Rus hava kuvvetleri tarafından destekleniyor. Rami Abdülrahman Dera'dan kaçanların bir bölümünün hükümet kuvvetlerinin kontrolündeki bölgelere, diğerlerinin ise IŞİD'e bağlı bir grubun elindeki topraklara geçtiğini açıkladı.

Ürdün hükümeti uluslararası toplumun Suriyelilerin can güvenliğini ülkelerinde sağlamanın yollarını aramasını talep ediyor. Dışişleri Bakanı Alman Safadi El Cezire'ye verdiği demeçte Ürdün'ün mülteci barındırma kapasitesinin sonuna geldiğini söyledi.

DW,rtr/AG,ÖA

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