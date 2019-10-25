 Suriye petrolü için mücadele sürüyor | DÜNYA | DW | 25.10.2019

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DÜNYA

Suriye petrolü için mücadele sürüyor

ABD, Suriye’deki petrol yataklarını IŞİD’den korumak için bölgeye asker göndereceğini açıkladı. Suriye savaşında petrol yatakları için farklı aktörler tarafından verilen mücadelenin geçmişine kısa bir bakış.

Suriye'nin Haseke bölgesindeki petrol yatakları

Suriye'nin Haseke bölgesindeki petrol yatakları

ABD, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını IŞİD'den korumak için bölgeye ek asker göndereceğini duyurdu. Başkan Donald Trump, bu yataklarla "ne yapacaklarına" ise daha sonra karar vereceklerini söyledi.

Newsweek dergisine göre, ABD Savunma Bakanlığı bölgeye 30 tane tank göndermeyi planlıyor. ABD böylece IŞİD'in yanı sıra Suriye ordusu ve İran yanlısı milislerin de petrol yataklarını ele geçirmesine engel olmak istiyor.

IŞİD, Deyr Ez Zor bölgesindeki petrol yataklarını 2014 yılında kontrol altına almış ve buradaki petrol üzerinden yüksek miktarda para kazanmıştı. Irak sınırının yakınındaki El Ömer petrol yatağı IŞİD'e tek başına, ABD verilerine göre, ayda 4 buçuk milyon euro'ya kadar gelir sağlamıştı. Ancak El Ömer tesisi, cihatçıların kontrolü altındaki diğer gelir getiren tesisler gibi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı ittifakın hava saldırıları sonucunda kullanılamaz hale getirildi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD ordusunun desteğiyle, 2017'nin Ekim ayında, El Ömer ve Suriye'nin doğusundaki diğer petrol yataklarını ele geçirmişti. SDG, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan birçok petrol ve doğalgaz yatağını kontrol ediyor. Kürt otonom bölgesel yönetimi, bu kaynaklardan sağlanan petrolün bir kısmını Irak‘a ve Suriye hükümetine satarak sivil personelini ve askerlerini finanse etti.

ABD-Rusya çatışması

2018'in Şubat ayında, yüzlerce Rus paralı asker ve Suriyeli milisin, ABD askerlerinin kontrolü altında bulunan Concoo petrol yatağını ele geçirmeye çalışırken hayatını kaybettiği basına yansıdı. Rusya olayla ilgili hiçbir resmi açıklamada bulunmasa da, Rusya merkezli Wagner şirketine bağlı paralı askerlerin, Suriye'nin devlet petrol kurumu adına savaştığı belirtildi. ABD hava kuvvetleri, Deyr Ez Zor bölgesinde gerçekleşen saldırıyı püskürttü.

Bu olay, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının taşıdığı önemi kanıtlar nitelikte. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yıllardır enerji darboğazıyla mücadele ediyor. Esad yönetimi, Suriye savaşı patlak verdiğinden bu yana uluslararası bir petrol ambargosu altında.

AFP / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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