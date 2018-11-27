Suriye ordusundan terhis kararı

Suriye ordusu, beş yıl zorunlu askerlik hizmeti yapmış subaylar ve 2013'te askere çağrılan yedek subayların terhis edileceğini açıkladı. Resmi haber ajansı SANA, 1 Ocak 2019 itibarıyla görev süresini tamamlayacak olan askerlerin terhis kapsamında olduğunu bildirdi.

Suriye ordusu geçen Mayıs ayında da 2010 yılında göreve başlayan askerleri terhis etmişti.

Suriye'de 2011 yılındaki iç savaş başlamadan önce 18 yaş ve üzerindeki erkekler 18 ila 24 ay askerlik yapıyordu. Ancak çatışmaların başlamasının ardından o dönem görev yapan tüm askerlerin terhisleri ertelenerek orduda kalmaları sağlanmıştı.

Ordunun yarısı kaybedildi

Suriye ordusu, 2011 yılından beri süren çatışmalarda 300 bin kişilik askeri gücünün yarıya yakınını kaybetti. Bu askerlerin bir bölümü öldü ya da yaralandı. Bir kısmı ise silahlı muhaliflere katılarak saf değiştirdi.

Suriye'de Rusya destekli Esad güçlerinin son dönemde cephede elde ettiği kazanımların ardından çatışmalar büyük oranda azaldı. Başkent Şam'da kontrolü ele geçiren rejim güçleri, silahlı muhaliflerin büyük bölümünü ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine sıkıştırdı.

Suriye'deki savaşta 2011'den beri yaklaşık 360 bin kişi hayatını kaybederken milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

DW,AFP/CÖ,BK

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