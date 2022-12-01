Suriye operasyonu: Pentagon'dan Türkiye'ye sert uyarı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la yaptığı görüşmede Ankara'nın olası Suriye operasyonuna "güçlü" şekilde karşı çıktığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türkiye'nin Suriye'de bir kara operasyonu gerçekleştirmesine "güçlü" şekilde karşı çıktığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Austin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yayımlayan Pentagon, ABD'li bakanın Türk mevkidaşınabölgede gerilimin düşürülmesi için çağrıda bulunduğunu duyurdu.

"Düzenlenen son hava saldırıları dâhil, kuzey Suriye ve Türkiye'de gerginliği artıran eylemlerden duyduğu endişeyi ifade ettiği" açıklanan Austin, bu eylemlerden bazılarının, IŞİD'i yenmek için Suriye'deki yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini söyledi.

Açıklamada, "Bakan Austin gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu ve Bakanlığın Suriye'de yeni bir Türk askeri operasyonuna olan güçlü muhalefetini paylaştı" denildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini de ileten Austin, ABD-Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin önemini yineledi.

Akar'dan 51'inci madde vurgusu

Görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamadaysa, Akar'ın bu görüşmede, Türkiye'nin sınırlarının ve halkının güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında terörle mücadele operasyonları gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirten Akar'ın terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda IŞİD ve diğer tüm terör örgütlerine karşı iş birliğine hazır olunduğunu vurguladığı, "operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını" kaydettiği açıklandı.

Pentagon'dan üst üste ikinci uyarı

Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin planladığı kara operasyonuyla ilgili uyarıda bulunmuştu.

Ankara'nın güvenlik kaygılarını kabul etmekle birlikte "olası kara operasyonuna dair endişelerininin sürdüğünü" belirterek itidal çağrısında bulunan Ryder, "Çatışmaların devam etmesi, özellikle de bir kara harekâtı, dünyanın IŞİD'e karşı güçlükle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atıp bölgeyi de istikrarsızlaştıracaktır" demişti.

Taksim'deki patlamadan YPG'yi sorumlu tutan Ankara, bu saldırıdan bir hafta sonra Suriye'deki YPG hedeflerini havadan vurmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, "en uygun olan vakitte" karadan da Suriye'nin kuzeyinin vurulacağını belirtmişti.

DW/CÖ,BK