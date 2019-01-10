Suriye: İsrail Şam'a saldırdı

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Şam'a saldırdığını bildirdi.

Ajans, uçaklardan atılan füzelerin büyük bölümünün Suriye hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu. Ancak haberde füzelerden birinin, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoya isabet ettiği belirtildi.

Suriye Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü, SANA'ya yaptığı açıklamada, saldırının havalimanıyla bağlantılı hava trafiğini etkilemediğini söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerden en az ikisinin, havalimanının yakınlarına düştüğünü bildirdi.

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İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah da hedef alındı

Gözlemevi, İsrail füzelerinin, Şam'ın güneybatı kırsalında İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah'a ait depoların bulunduğu bölgeleri de vurduğunu belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, depolardan bazılarının imha edildiğini bildirdi.

Suriye sınırı yakınlarında yaşayan Lübnanlı görgü tanıkları, Şam'dan gelen patlama sesleri öncesi Lübnan hava sahasından geçen İsrail savaş uçaklarının sesini duyduklarını belirtti.

Olaya ilişkin İsrail'den resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail daha önce Suriye'de birçok kez İran ordusuna ait unsurları ve Hizbullah'a yönelik silah sevkiyatını hedef almıştı. Son olarak 25 Aralık'ta benzer bir saldırıda Şam yakınlarına atılan füzeler üç Suriyeli askerin yaralanmasına neden olmuştu. Suriye hükümeti, saldırıdan İsrail hava kuvvetlerini sorumlu tutmuştu.

Geçen Eylül ayında İsrail füzelerinin engellenmesi amacıyla devreye giren Suriye hava savunma sistemi yanlışlıkla bir Rus askeri uçağını düşürmüştü.

dpa,AFP/CÖ,AÜ

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