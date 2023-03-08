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Türkei | Treffen Hussein Amirabdollahian mit Mevlüt Cavusoglu in Ankara
Fotoğraf: Murat Gok/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Suriye ile normalleşme görüşmelerine İran da katılıyor

40 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Şam ile normalleşme sürecine Rusya'nın yanı sıra İran'ın da katılacağını açıkladı. Dışişleri bakanları görüşmesinin hazırlıkları için bakan yardımcısı Moskova'da dörtlü toplantıya katılacak.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara ile Şam arasındaki normalleşme sürecikapsamında dışişleri bakanları arasındaki olası bir görüşmenin hazırlıkları için Rusya'dan bir davet aldıklarını açıkladı. Çavuşoğlu bu doğrultuda dışişleri bakan yardımcısının gelecek hafta Moskova'ya gideceğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'in Ankara'yı ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Suriye ile normalleşme sürecindeki görüşmelere bundan böyle İran'ın katılacağını da duyurdu.

Çavuşoğlu, "Yaklaşık 2 ay önce kardeşim Hüseyin (İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan), Ankara ziyaretinde kendilerinin de bu formata Astana'da olduğu gibi katılmak istediklerini bize söylediler. Türkiye olarak 'İran’ın katılmasının hiçbir mahsuru yoktur' dedik. Rusya'ya da 'İran’ın katılmasında bir mahsur yok' dedik, şimdi toplantı için çalışmalar devam ediyor. Bunu da dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Rusya’dan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi" diyen Çavuşoğlu, "Gelecek hafta için bakan yardımcımızı da Moskova’ya göndereceğiz ve bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Daha sonra yani bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak yine hepimizin uygun gördüğü bir zamanda dışişleri bakanları düzeyinde de toplantı gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra ilk üst düzey temas Aralık ayında savunma bakanları arasındaki görüşmeyle  sağlanmıştı.

Moskova'da gerçekleşen görüşmede Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.

GY, BÖ / DHA, Reuters

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